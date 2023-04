Das Einmaleins der guten Manieren im Eisenacher Stadtschloss

Eisenach. Das Thüringer Museum startet mit einem Benimm-Workshop neues pädagogisches Angebot.

Woher kommt gutes Benehmen? Im Eisenacher Stadtschloss vermittelte die Eisenacher Hotelchefin Christina Winkels am vergangenen Sonnabend Kindern im Alter ab neun Jahren das Einmaleins der guten Tischmanieren. Damit starteten die neuen museumspädagogischen Angebote im Thüringer Museum.

An zwei reich gedeckten Tafeln mit frischem Obst, knackigem Gemüse, Wurst und Käse sowie selbst gebackenen Muffins durften 15 Mädchen und Jungen in der ersten Etage des Stadtschlosses Platz nehmen und von Christina Winkels lernen, worauf es bei Tisch und in Gesellschaft ankommt. Wie decke ich den Tisch richtig? Wie wird eine Serviette schön gefaltet? Wie bekomme ich die letzten Löffel Suppe aus dem Teller? Die Kinder lernten, wie sie künftig ihre Eltern überraschen können, wenn sie zusammen Abendbrot speisen oder mit ins Restaurant gehen.

Kinder auf dem Schlossturm mit Hotelchefin Christina Winkels. Foto: Stadt Eisenach/ Ralf-Michael Kunze

„Wichtig ist der erste Eindruck“, meinte Luca, ein Teilnehmer. „Ganz richtig“, antwortete Christina Winkels. Sie hatte viele Tipps. Ein richtiger Händedruck, keine Ellenbogen auf dem Tisch, erst aufstehen, wenn alle fertig gegessen haben und immer Bitte und Danke sagen. Bewirtet wurden die Kinder im Dresscode von Museologin Angela Senf und Museumsmitarbeiter Ralf-Michael Kunze. Der Appetit zum Benimm-Frühstück im Stadtschloss war groß – auch der ausgeschenkte Kindersekt fand dankende Abnehmer.

Zugleich erfuhren die Kinder wiederum Wissenswertes, zum Beispiel, warum es wichtig ist, die Sektgläser am Stiel anzufassen und wie man eine Suppe perfekt isst. Zum Ende gab es noch eine Überraschung – alle Kinder durften mit Angela Senf und Ralf-Michael Kunze das Türmchen im Stadtschloss besteigen und bei wunderbarem Frühlingswetter den tollen Ausblick auf den Marktplatz genießen.

Die Tafel im Stadtschloss war dekorativ gedeckt. Foto: Ralf-Michael Kunze

Das Thüringer Museum wird in diesem Jahr weitere Veranstaltungen für Kinder und Familien im Stadtschloss, der Reuter-Villa, aber auch ab dem Spätherbst in der Predigerkirche anbieten, darunter im Juni einen Besuch der Hirschkäferwiege am Schlossberg und ein Angebot zur Kinderkulturnacht am 1. Juli im Stadtschloss.

Auch die frühere Reihe „Vom Keller bis zum Dachboden“ wird wieder ins Programm aufgenommen. Doch diesmal dürfen die Kinder ihre Handys mitbringen und es geht auf Foto-Runden durchs Stadtschloss. Nach der Wiedereröffnung der Predigerkirche soll es dort Elisabethführungen für Kinder und eine Rosenwunderweg-Familienführung mit Gästeführer zu Elisabeth-Orten in Eisenach geben.