Das „Flüstern der Archivkisten“ birgt so manches Geheimnis

Wenn Christiane Neuß vom „Flüstern der Archivkisten“ spricht, spürt man die Begeisterung der Leiterin des Landeskirchenarchives in Eisenach für ihren Beruf und vor allem die Inhalte der alten Bücher, Akten und Niederschriften. „Da gibt es Horror, Sex und Crime – es ist ein Abbild des Lebens“. Dass ein solches Archiv immer noch mit etwas Verstaubtem in Zusammenhang gebracht wird, kann sie gar nicht verstehen. „Was wir in einem Archiv neben Feuchtigkeit am wenigsten brauchen können ist Staub“.

Zum Tag der offenen Tür hatten die Mitarbeiter des Landeskirchenarchivs die heiligen Hallen aufgeschlossen. Dieses Archiv gibt es seit 100 Jahren für den Bereich der einstigen evangelisch-lutherischen Landeskirche Thüringen, vier einstiger sächsischer Landeskirchen und zwei reußischer Kirchen. Doch in dieser Bibliothek gehen die gesammelten Werke zurück bis in die Zeit der Reformation. 16 Regalkilometer an Wissen, Geschichte und Glauben.

Seit 2014 befindet sich das Archiv in der Eisenacher Ernst-Thälmannstraße (ein Anbau wird nächstes Jahr fertig) und ist in zwei Abteilungen gegliedert. Da sind zum einem die Unterlagen aus den einzelnen Pfarrämtern. „Da sind Pfarrbücher, die über das normale Gemeindeleben der jeweiligen Kirchgemeinde Auskunft geben, Finanzen, Personal, Kirchenreparaturen. Es gibt Kirchen- und Beichtbücher, die beispielsweise die Geburten, Taufen und Todesfälle auflisten“, weiß Neuß.

Im Landeskirchenarchiv lagern Unterlagen aus großen und kleineren Pfarrämtern – auch in Bananenkisten. Foto: Peter Rossbach

Was die Archive aus den Pfarrämtern angeht, so sind diese meist nur auf Zwischenstopp im Landeskirchenarchiv. Derzeit werden diese allesamt nach und nach verfilmt. Jede Woche gehen 20 Kisten nach Weimar. Der Inhalt wird verfilmt. Im Gegenzug kehren jede Woche 20 Kisten zurück. Sie kommen auf Silberfilm, ein Exemplar des Films wandert in einen Stollen im Breisgau, wo alle Unterlagen von nationaler Bedeutung im Film gelagert werden. Da liegt dann das Kirchenbuch aus Gerstungen neben der Bannandrohungsbulle gegen Luther oder dem Bauplan des Kölner Doms. Ein Exemplar des jeweiligen Films bliebt im Archiv in Eisenach. In einem Pilotprojekt werden die ersten nun auch schon digitalisiert.

Die meisten gehen dann wieder in die Heimatpfarrämter, nur in absoluten Ausnahmefällen, wenn eine ordnungsgemäße Lagerung dort nicht möglich ist, bleiben sie im Landeskirchenarchiv. „Die Pfarrämter hängen aber natürlich an den Unterlagen, erlauben sie doch tiefe Einblicke in die Geschichte der Kirche und des örtlichen Gemeindelebens“, weiß Neuß.

Den zweiten großen Bereich des Kirchenarchivs in der Thälmannstraße bilden alte Pfarramts-Bibliotheken. Da gibt es Frühdrucke aus der Zeit Gutenbergs. Aber es sind eben noch viele andere Schriften und Akten dabei, „die genau Einblick geben, welche Bücher in der einzelnen Pfarrei gelesen wurden, welche Theologie der jeweilige Pfarrer v erfolgte, in welchem auch politischen Umfeld man sich damals bewegte. Das macht diese Unterlagen so spannend“, so Neuß.

Tag der offenen Tür im Landeskircharchiv. Johannes Röder mit einer Überwachungswanze, die in der Wand eines Pfarrhauses entdeckt wurde. Foto: Peter Rossbach

Und manches ist noch gar nicht so alt, aber dennoch spannend. Nicht nur Papier ist im Archiv zu finden, sondern auch alte Tonaufnahmen und mehr. Ein besonderes Stück hat da der Kirchenarchiv-Historiker Johannes Röder parat. Eine Abhörwanze, die ein Pfarrer zu DDR-Zeiten bei Elektroarbeiten im Pfarramt in der Wand gefunden hat und an die Landeskirche sandte. Neuß: So ein Archiv hat viel zu bieten, auch für junge Menschen. Es ist ein außerschulischer Lernort par excellence“.