Das Geschenk wird zur Waffe

Eisenach Dirk Bernkopf hätte beinahe gegen geltendes Recht verstoßen

Taschenlampen und Messer kann man Jungs und Männern eigentlich immer schenken. Okay, vielen Frauen auch. Doch dabei ist Vorsicht angesagt!

Ich war schon bei Empfängen in Schweden, da zog ein Anzugträger, es war wohl der Bürgermeister, plötzlich ein schwedisches Standardmesser mit rotem Kunststoffgriff aus seiner Jackettasche, nur, um den Kuchen aufzuschneiden oder ein wenig am Braten rumzusäbeln. Im Land der Lappen und Samen hat man eben stets ein Messer dabei.

Dass in Deutschland Messer mit feststehenden Klingen ab zwölf Zentimeter Länge in der Öffentlichkeit passé sind, finde ich okay – die sind eh unpraktisch.

Dass aber nun auch etliche der äußert beliebten Multitools unters Waffengesetzt fallen, kann manch ein Weihnachtsgeschenk zunichte machen oder den Beschenkten in die Bredouille bringen. Weil eben an vielen dieser Tools das Messer mit einer Hand zu öffnen ist, eigentlich super praktisch, fallen sie in die Kategorie „Einhandmesser“ und sind im öffentlichen Raum seit einigen Jahren tabu. Also doch wieder eine Taschenlampe.