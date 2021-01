Eisenach Wetterfrosch Eberhard Dachsel zieht ein Fazit für 2020. Dies reiht sich ein in die zu warmen Jahre der vergangenen Jahrzehnte.

Das Jahr 2020 war in Eisenach zu warm und zu trocken

Eisenach. Normal war im Jahr 2020 nichts. Auch das Wetter machte da keine Ausnahme. Seit Jahren war es auch diesmal zu warm und zu trocken. „Normal“ für Eisenach ist eine Jahrestemperatur von 8,9 Grad. Dieser Wert errechnet sich aus dem Mittel der dreißig Jahre von 1969 bis 1998. Diese sogenannte Klimareferenzperiode dient in der Meteorologie als Vergleichswert und verdeutlicht klimatische Veränderungen.

Das Jahr 2020 steht mit 11,2 Grad zu Buche. Es reiht sich damit in die deutlich zu warmen Jahre der letzten Jahrzehnte ein. Jeder Monat des vergangenen Jahres lag mehr oder weniger über dem langjährigen Temperaturmittel. Der heißeste Tag 2020 war mit 37,5 Grad der 8. August. Die Anzahl der Hitzetage mit Tageshöchstwerten ab 30 Grad betrug im vergangenen Jahr 13 Tage. Das Eisenacher Mittel liegt bei acht Tagen.

Die kältesten Tage waren mit minus 6,5 Grad der 21. und 23. Januar. Nur einmal, am 24. Januar, blieb das Quecksilber ganztägig unter dem Gefrierpunkt. Solche Eistage kommen im Eisenacher Mittel 21mal vor.

Stehen diese Zahlen auch nur allein für die Eisenacher Wetterstation, so sind sie doch ein Beispiel für die allgemeine Erderwärmung mit all ihren Folgen. Besonders die Wälder spürten in den letzten drei Jahren die negativen Folgen des Klimawandels. Zu den erhöhten Temperaturen und dem Borkenkäferbefall kam noch der zu geringe Niederschlag. 2020 betrug die Summe der Niederschläge 665 Millimeter. Das Eisenacher Mittel liegt bei 701.

Nur an acht Tagen fiel Schnee. Zu einer geschlossenen Schneedecke reichte es im letzten Jahr in der Wartburgstadt nicht an einem Tag.