Das Jahr endet für VUW im Minus

„2020 wird das erste Jahr in der Geschichte des ÖPNV seit der Wende, das unser kommunales Busunternehmen mit einem Minus beendet“, versuchte Udo Schilling, Kreisdezernent und Vorsitzender des Verwaltungsrates des Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) die Dramatik der derzeitigen Situation zu beschreiben. Nach derzeitigem Stand wird das Minus zwar etwas geringer ausfallen als angenommen, es bleibt aber deutlich im sechsstelligen Bereich, schätzt VUW-Vorstand Horst Schauerte ein.

Mit Beginn der Corona-Pandemie und dem ersten Lockdown im Frühjahr habe man noch ein Minus von rund 1,2 Millionen Euro prognostiziert. „Nach jetzigem Stand ist es gut möglich, dass wir deutlich unter der Million Verlust landen“, so Schauerte. Bei der Verkehrsleistung bis Ende August habe man einen Einbruch von rund 230.000 Kilometer zu verzeichnen, was ein weniger an Erträgen von 680.000 Euro und im Gegenzug auch 330.000 Euro weniger an Ausgaben bedeute. „Wie sich die Situation bis Jahresende entwickelt, hängt natürlich sehr von der Entwicklung der Pandemie an sich ab“, so Schauerte.

Unternehmen rechnet noch mit Corona-Hilfe vom Land

Das Unternehmen rechnet zudem noch mit der Bewilligung von Corona-Hilfen vom Land für dieses Jahr von 350.000 Euro. Schauerte hofft, dass es auch im kommenden Jahr von Bund und/oder Land weitere Hilfen gibt. „Wir haben die Folgen der Pandemie bei weitem nicht überwunden und brauchen weitere Unterstützung.“

Was die Zahl der Fahrgäste angehe, so habe diese im April im Lockdown bei rund zehn Prozent des sonstigen Aufkommens gelegen. Bis Juli hätten sich die Zahlen im Regionalverkehr zu 100 Prozent erholt und im Stadtverkehr zu 73 Prozent. Seitdem, so Schauerte, gingen die Zahlen aber wieder zurück. Im August lagen sie für den Regionalverkehr bei 75 Prozent und im Stadtverkehr Eisenach bei 65 Prozent.

Im ebenfalls dem Verwaltungsrat vorgelegten und dann auch einstimmig empfohlenen Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 geht das Unternehmen deshalb erneut von einem Defizit aus. Den geplanten Erträgen von rund 17,8 Millionen Euro stehen Kosten von rund 18,3 Millionen Euro entgegen. Das bedeutet ein Minus von rund 540.000 Euro. In den Erträgen enthalten sind die Zuschüsse von Stadt und Kreis, in beiden Fällen erhöht – für den Kreis auf rund 4,35 Millionen und für die Stadt auf 250.000 Euro.

Fahrpreise sollen kräftig steigen

Auch schon eingerechnet sind die vom Verwaltungsrat einstimmig gebilligten Fahrpreiserhöhungen. Der Preis für eine Einzelfahrkarte (bis sieben Kilometer) steigt von 1,60 auf 1,80, das gilt für den Stadtverkehr (Zone A) und den Regionalverkehr gleichermaßen. Bei Fahrten über diese Kilometer hinaus steigen die Preise (jeweils mathematisch gerundet) um 12 Prozent. Das Landesverwaltungsamt weise immer wieder darauf hin, dass man die Preise alle drei Jahre an die gestiegenen Kosten anpassen solle, so Horst Schauerte. Aufgrund der Pandemie ziehe man diese Erhöhung um ein Jahr.

Diese Erhöhungen fänden sich dann natürlich auch bei Wochen-, Monats- und Quartalskarten wieder. Heruntergehen die Preise aber für den Wartburgshuttle und den Nachtbus von 2,50 auf 1,80 je Fahrt, um diese Preise an die Tarife die normalen Bustarife anzupassen. Die Erhöhungen werden noch Thema in Kreistag und Stadtrat sein.