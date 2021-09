Das kann kein Zufall sein

Jensen Zlotowicz schreibt über eine überraschende Entdeckung in der Ferne.

Wenn man im Südtiroler Vinschgau, gut 700 Kilometer von Eisenach entfernt, einen schicken Trabant Kombi auf einem Grundstück entdeckt, ist das noch keine Sensation. Schließlich gibt es längst in ganz Europa und darüber hinaus Liebhaber der „Rennpappe“.

Das Auto war aber zumindest ein Grund, das Areal an der Bahnhofstraße – Via Statione klingt wirklich schöner – genauer unter die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis machte Eindruck und stutzig. An der Hausfassade ist zu lesen „Es wünsch mir einer was er will, dem gebe Gott zweimal so viel“. Genau dieser Spruch ziert die Villa gegenüber des Carl-Alexander-Denkmals in Eisenach an der Marienstraße/Wartburgallee. Ist das ein Zufall?

Die Sache wurde spannend, denn auf dem Grundstück im kleinen Ort Töll ist auch ein Schild mit der Aufschrift „Wartburg“ zu entdecken, wie man es hierzulande häufiger findet. Und dann kommt tatsächlich ein cooler Typ aus dem Haus, dessen Wurzeln in Eisenach liegen und den ich auch noch kenne.

Seit vielen Jahren lebt Steffen Müller im schönen Südtirol, sehr zufrieden. Eisenach trägt der Mitfünfziger aber weiter im Herzen. Der Spruch am Haus legt Zeugnis davon ab. Das Wartburgschild war übrigens ein Mitbringsel eines Eisenacher Kumpels.