Das Leben im Weißen Haus

Die Obamas? Kennt man. Über das Leben der ersten afro-amerikanischen First Lady der USA, Michelle Obama, weiß man allerdings nicht wirklich viel. In dieser Autobiografie erzählt sie ihre Geschichte und gewährt einen besonderen Einblick in die US-amerikanische Politik.

Im ersten Teil „Becoming me – ich werde“ beschreibt sie ihre Kindheit, die, wie viele Menschen in Europa nicht wissen, zwar mit viel Liebe vergönnt war, aber in einer Familie mit wenig Geld. Im Kapitel „Becoming us – wir werden“ gibt Michelle tiefe Einblicke in ihre Beziehung zu Barack Obama, der von 2009 bis 2017 der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika gewesen war

Abschließend unter der Überschrift „Becoming more – mehr werden“ öffnet sie dem Leser den Blick hinein in ihr Leben und ihre Erfahrungen im Weißen Haus. Ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen hat sie zu einer starken und ehrgeizigen Persönlichkeit gemacht, die sich unter anderem weltweit für Frauenrechte einsetzt. Durch ihre Biografie erkennt man, was für eine beeindruckende Frau Michelle Obama ist, welche nicht nur von einer besseren Welt träumt, sondern auch alles in ihrer Macht stehende tut, um sie eines Tages Wirklichkeit werden zu lassen.

Michelle Obama: Becoming – Meine Geschichte, Goldmann-Verlag, 26 Euro; Sarah Bebek ist Mitarbeiterin der Stadtbibliothek Eisenach