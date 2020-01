Im ehemaligen Grenzbahnhof Herleshausen (Hessen) wird an das Schicksal der Spätheimkehrer aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft erinnert.

Herleshausen. Peter Marsch aus Herleshausen erinnert an das Schicksal seines Vaters Erich Marsch. Dieser war Spätheimkehrer aus der Sowjetunion.

Das Schicksal der Spätheimkehrer

Anlässlich des 70. Jahrestages der Ankunft des Arztes Erich Marsch aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft am Bahnhof Herleshausen (Hessen) wird sein Sohn, Peter Marsch, aus dessen Aufzeichnungen lesen.

Glücklich heimgekehrt

Die Veranstaltung findet am kommenden Sonntag im Bahnhofsgebäude in Herleshausen statt, das ein kleines Museum beherbergt. Der Allgemeinmediziner Peter Marsch wird über das Schicksal seines Vaters Erich Marsch in Russland erzählen. Der Vortrag steht unter dem Titel „Glückliche Heimkehr“. Weitere Mitwirkende sind Harry Weghenkel, Sabine Heinz und Birgit Lehmann.

Der Grenzbahnhof für Zeitgeschichte Herleshausen ist ein eingetragener Verein. Er versteht sich als Ort der lebendigen Erinnerungskultur an die Geschehnisse und Verbrechen des Zweiten Weltkrieges sowie der deutschen Teilung.

Besondere Bedeutung von Herleshausen

Der Gemeinde Herleshausen kommt eine besondere Bedeutung als ehemaliger Grenzübergang zu, das Bahnhofsgelände spielt eine zentrale Rolle. Dort wurden auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer zwischen dem 12. Oktober 1955 und dem 16. Januar 1956 mehrere Tausend Spätheimkehrer von der Sowjetunion an die damalige BRD übergeben.

Im Jahr 2012 gelangte das historische Bahnhofsgebäude durch eine Versteigerung in Privatbesitz. Nach dem Rückübertragungsverfahren ist nun der Weg geebnet zur Gestaltung einer Erinnerungsstätte. Die Ausstellungsräume sind an jedem ersten Wochenende im Monat von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Vortrag „Glückliche Heimkehr“ über Spätheimkehrer aus der Sowjetunion am Sonntag, 12. Januar, ab 15 Uhr im Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße 34 in Herleshausen.