Das verstehen nur echte Eisenacher: Nachhaltech odder nech

Tante Freida, Schorsch und Hermine bereit’n Sommergewinn vor.

Tante Frieda: Oh, hit sen wedder die Narrn lues, on besätz’n onser Rathus.

Schorsch: Na, doa ben ech gespannt, wenn en die fünfte Jahresziet närresch regiert werd en onsre Stoadt. Entweder s werd lustecher, odder s blibt wies es.

Hermine: Sue richtech lustech sen me em Moment wahrscheinlech alle nech, woas ebberall sue passiert.

Tante Frieda: On wenn de die Zittong liest, doas emmer weddergeklaut werd, on die älteren Liet uf die Betrücher nienfalln.

Schorsch: Jätz werd au diskutiert wäch’n dän 49-Euro-Ticket. Blibts nun doabei, oder nech. Wie sue werd hengerher emmer festgestellt, doas es sech nech rechnet? Doas denk’n sech doch Fachliet en ihre Platt’n us.

Hermine: Jedenfalls werd onsre Stoadt jätz schuen schönmet Weihnachtsgirlanden geschmückt. Doa kemmt Adventsstemmong uf, on me fracht sech, wue doas Joahr geblieb’n es.

Tante Frieda: Ja, die wern an die Oberleitongsknuppel von onsre ehemaleche Stroaßenbahn an die Häuser drangemacht. Doas nennt me nachhaltech!

Schorsch: So, on mir fang jätz nachhaltech an, onsern Sommergewinn vorzubereit’n. Wer Lust het, koan kemm’n on mitmach.