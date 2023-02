Das Wetter und die Pünktlichkeit

Wetterfrosch: Eberhard Dachsel über milde Temperaturen im Wartburgkreis.

Pünktlichkeit ist eine preußische Tugend. Die Natur und das Wetter richten sich nicht danach. Nachdem in diesem Winter schon zweimal Warmluftfronten die Temperaturen in den zweistelligen Bereich steigen ließen – erinnert sei an den extrem milden Jahresbeginn – werden nun auch Mitte Februar Tageshöchstwerte über der 10-Gradmarke erreicht.

Da nutzen die ersten Frühlingsboten ihre Chance. Im Garten der Eisenacher Wetterstation (Höhe 248 Meter über dem Meeresspiegel) verkünden die weißen Blüten der Schneeglöckchen den Vorfrühling.

In der etwas tiefer gelegenen Eisenacher Innenstadt hatten es die ersten weißen Frühblüher noch etwas eiliger. Auch die gelben Winterlinge halten es nicht mehr aus und stehen in voller Blüte. Um das frühe Farbenspiel zu ergänzen, zeigen sich derzeit die violetten Krokusse auf sonnenbeschienen Wiesen.

Der langjährige Mittelwert der Schneeglöckchen-Blüte steht im phänologischen Kalender erst Anfang März. Doch seit Jahren hält es die Frühblüher nicht mehr so lange in der Winterruhe. In den Medien spricht man von „winterlichen Hitzewellen“. Obwohl übertrieben, ist diese Wortwahl doch recht medienwirksam. Eine Gemeinsamkeit mit den sommerlichen Hitzewellen, die an mehreren Tagen Höchstwerte ab 30 Grad erreichen, haben die derzeitigen milden Wetterlagen: Ihre Tageshöchsttemperaturen übersteigen in beiden Fällen das langjährige Mittel um etwa 10 Grad.

Besonders markant zeigte sich das beim Wetter zum Jahreswechsel als das Mittel von 1,6 Grad Maximum in Eisenach um 13,9 Grad auf 15,5 Grad erhöht wurde. Ins Schwitzen kam man während der sogenannten winterlichen Hitzewellen aber nicht.