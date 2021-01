Debatte um Verschiebung der Kreistagswahl im Wartburgkreis

Wird auch der Termin für die Wahl des neuen, dann auch für die Stadt Eisenach zuständigen Kreistages in den Herbst (auf den Termin von Bundes- und Landtagswahl) verschoben? Dafür zumindest plädiert Michael Klostermann, Chef der Eisenacher SPD, und führt dafür die Pandemie, aber auch organisatorische Gründe ins Feld. Das sieht sein Parteifreund Hans-Joachim Ziegler, Chef der SPD-Kreistagsfraktion auch so. Mit der richtigen Vorbereitung wäre sei es auch im Herbst noch möglich, einen gemeinsamen Etat für 2022 auf die Beine zu stellen. Zudem, so Ziegler, gebe es für den Wahlkampf viele Themen, die die Parteien mit den Bürgern zu besprechen hätten. Und dafür sei eine Verlegung in denn Herbst sinnvoll.



Dagegen erinnert Landrat Reinhard Krebs (CDU) an den mit großer Mehrheit gefassten Beschluss des Kreistages, nachdem die Wahl am 20. Juni stattfinden soll. Das hat natürlich vor allem einen Grund: Im Gesetz zur Fusion von Stadt und Kreis ist vorgegeben, dass diese Wahl spätestens bis Ende Juni über die Bühne gegangen sein muss. „Ich gehe davon aus, dass die Pandemiezahlen im Juni so aussehen werden, dass eine solche Wahl machbar ist.“ Dann wäre auch ein geregelter Ablauf im weiteren Verfahren möglich, vor allem was die Aufstellung, Debatte und Beschluss eines gemeinsamen Haushaltes 2022 angehe.



Eine zusätzliche Kreistags-Wahl im Herbst gemeinsam mit den beiden anderen Urngengängen bedeute auch, dass die Bürger deutlich mehr Zeit in den Wahllokalen verbringen würden, mit Folgen für das Ansteckungsrisiko der Wähler und Wahlhelfer. „Wenn der Wunsch nach einer Verschiebung tatsächlich besteht, wäre es natürlich richtiger gewesen, dies zunächst mit mir zu besprechen“, so Krebs. Er habe sich bereits vor Wochen an das Land gewandt mit dem Beschluss des Kreistages für den 20. Juni. „Bis heute hat sich das Land leider nicht gerührt“.



Auch Christian Hirte, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes, sieht den 20. Juni als den richtigen Termin an. Jeder Wahltermin habe in Pandemiezeiten seine Besonderheiten, aber „im Juni wird die Lage sicher anders aussehen als jetzt“. Es gebe dem mehrheitlichen Beschluss des Kreistages und da solle man auch so verfahren.



Bei den Grünen sind sich Andreas Hundertmark (Kreis) und Jo West (Stadt) einig, dass eine Verschiebung in den Herbst besser wäre. Der organisatorische und finanzielle Aufwand sei bei einem Wahltermin deutlich geringer und vermutlich auch die pandemische Lage im Frühherbst besser, so Hundertmark West ergänzt: „Außerdem würden wir vermeiden, dass die Orte das ganze Jahr über mit Wahlplakaten zugepflastert wären“.



Bei den Linken spricht sich Oberbürgermeister Katja Wolf ebenfalls für eine Verlegung in den Herbst aus. „Ich werde dazu das Gespräch mit Landrat Krebs und dem Land führen, ob wir da eine gemeinsame Linie finden und das Land bereit ist, das Gesetz zu ändern“. Je entspannter die Corona-Lage sei etwa durch die zunehmender Zahl der Impfungen sei, um so einfacher sei es Ansteckungsrisiken zu minimieren, aber auch ehrenamtliche Wahlhelfer zu finden. Mit jedem Tag mehr, an dem geimpft, werde es auch einfacher eine Kreistagswahl zu organisieren und umzusetzen.



Kreisvorsitzender und Innenexperte der Linken im Landtag, Sascha Bilay, lässt derzeit prüfen, ob eine solche Verschiebung der Kreistagswahl von Juni auf Herbst gesetzgeberisch machbar ist. „Da steht auch die Frage, was passiert, wenn die Stadt ab 1. Juli zum Wartburgkreis gehört, aber der jetzt gewählte Kreistag keine Zuständigkeit, also auch keine Entscheidungsbefugnisse für Belange der Stadt besitzt.“