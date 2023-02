Dekotipp für alle Eisenacher: Hahn, Ei, Brezel und viele Blüten

Eisenach. Sommergewinnszunft bittet die Stadtbewohner, ihre Häuser für das große Fest am 18. März herauszuputzen.

Unter dem Motto „Eisenach blüht auf“ ruft die Sommergewinnszunft die Bevölkerung der Wartburgstadt dazu auf, im Vorfeld des diesjährigen Sommergewinns Haus, Balkon, Garten, Geschäft oder die eigene Wohnung mit den Sommergewinnsblüten aus Krepppapier und mit den von alters her überlieferten Symbolen des Festes – Hahn, Brezel und Ei – farbenfroh zu schmücken.

Wer noch die passende Dekoration braucht, dem kann aus Sicht der Zunft geholfen werden. Derjenige sollte am Freitag, 3. März, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr in das Rewe-Center am Bleichrasen kommen. Dort würden neben Blütenzweigen auch die aktuellen Festschriften und Sommergewinnsplaketten zum Kauf angeboten.

Am Samstag, 4. März, sind dort dann auch die fleißigen Blütenfrauen der Zunft in der Zeit von 10 bis 17 Uhr anzutreffen. Mit dem Verkauf der Sommergewinnsartikel wird das große Frühlingsfest finanziell unterstützt.

Die Zunft freut sich, wenn viele Eisenacher die langjährige Tradition des Häuserschmückens unterstützen und die Stadt zum Sommergewinn, der am Samstag, 18. März, mit dem großen Umzug seinen Höhepunkt erfährt, farbenfroh erstrahlt.