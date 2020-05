Demokratie darf in der Krise nicht in Frage gestellt werden

Auf dem Eisenacher Hauptfriedhof gedachten auch Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) und Michael Lemm vom Deutschen Gewerkschaftsbund am Freitag dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Dieses jährte sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Die Veranstaltung fand an der Gedenkstätte für die dort beerdigten sowjetischen Soldaten statt.

„Es ist mir ein wichtiges Anliegen, das Bewusstsein für das Unrecht des nationalsozialistischen Systems und die Gefährlichkeit seiner Menschen verachtenden Ideologie gerade in dieser Zeit immer wieder zu schärfen", betonte Wolf in ihrer Ansprache. „Nie wieder Krieg. Das ist für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften auch 75 Jahre nach der Befreiung heute noch Verpflichtung“, erklärte Michael Lemm. Beide bekräftigten, dass gerade in einer Zeit wie dieser, in der die Menschen eine bisher nicht bekannte Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie erleben und in der aus Gründen des Infektionsschutzes bestimmte Rechte vorübergehend eingeschränkt werden müssen, die Errungenschaften der letzten 75 Jahre besonders zu schützen seien. Demokratie und soziales Miteinander seien Werte, die auch in der Krise nicht in Frage stehen dürfen. red