Ein Graffiti-Workshop mit Max Kosta gehört zu den Angeboten bei der Demokratiekonferenz in Bad Salzungen.

Demokratiekonferenz als buntes Fest in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Die Partner der Initiative „Denk bunt im Wartburgkreis“ laden zu einer Demokratiekonferenz nach Bad Salzungen ein.

Die Partnerschaft für Demokratie „Denk bunt im Wartburgkreis“ lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur Demokratiekonferenz am Donnerstag, 15. Juni, auf den Bahnhofsvorplatz von Bad Salzungen ein. Von 14 bis 21 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Mitmach- und Informationsständen, Musik, Spaß und Freude.

Kreisbeigeordneter Martin Rosenstengel (CDU) wird die Veranstaltung eröffnen. Anschließend präsentiert das Theater am Markt Eisenach um 15 Uhr die Lesung „Zu spät zu spät“. Um 16 Uhr können die Gäste die Ergebnispräsentation des Projekts „Pimp Your Town Bad Salzungen“ erleben. Der Verein Neue Welten sorgt um 17 Uhr für elektronische Musik und bietet einen DJ-Workshop an. Zum Abschluss des Bühnenprogramms tritt um 19 Uhr die Bahnhofsmusik Bad Salzungen auf.

Workshop zur Jugendarbeit in den Vereinen

Auch im Mehr-Generationenhaus im Bahnhofsgebäude wird ein interessantes Programm geboten. Von 10 bis 17 Uhr lädt die Seniorenbetreuung Herbstsonne zu einem Info-Tag rund um das Thema Pflege ein. Um 19 Uhr findet ein von der Regionalen Arbeitsgruppe Leader organisierter Workshop mit dem Titel „Jugendliche begeistern! Wie ihr Nachwuchs für euren Verein gewinnen könnt“ statt. Beteiligungsexpertin Simone Rieth wird den Workshop leiten.

Auf dem Bahnhofsvorplatz sind zahlreiche Informations- und Mitmachstände von verschiedenen Organisationen und Vereinen aufgebaut. Dazu gehören: Das Jugendforum Wartburgkreis, der TSV Bad Salzungen, die Simson-Schrauberwerkstatt aus Schweina, das Stadtteilzentrum Rhönblick Allendorf, die AWO-Familienberatungsstelle Bad Salzungen, die AWO-Jugendarbeit, das Immanuel-Therapiezentrum Bad Liebenstein, der Jugendmigrationsdienst Wartburgkreis, der Weiße Ring sowie die Kreissportbünde Bad Salzungen und Eisenach. Max Kosta vom Verein Dauerwelle wird eine gemeinschaftliche Graffitiaktion anbieten. Eine große Hüpfburg ist aufgebaut. Für das leibliche Wohl der Gäste ist ebenfalls gesorgt.

Die Demokratiekonferenz wird gefördert vom Bundesministerium für Familie. Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt“.