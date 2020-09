Blick auf das Schloss in Barchfeld während der Zeit der Notsicherung. Hier werden am 13. September Führungen und Musik angeboten.

Eisenach. In Eisenach öffnet lediglich die Gedenkstätte Goldener Löwe, in Schönau lädt das Hörselbergmuseum ein.

Wegen der Corona-Beschränkungen gibt es in diesem Jahr zum Tag des offenen Denkmals am 13. September sehr viel weniger öffentliche Veranstaltungen. Dafür findet er digital statt. Dazu hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz aufgerufen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken“.