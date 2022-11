Selbsthilfe und Austausch unter Betroffenen ist in vielen Bereichen förderlich.

Depression und seelische Nöte: Wartburgkreis fördert Selbsthilfegruppen in Eisenach

Wartburgkreis. Die Gründung von Selbsthilfegruppen ist ein Ziel der Selbsthilfekontaktstelle. Ein Schwerpunkt sind derzeit psychische Erkrankungen.

Zusammensein hilft! Die Selbsthilfekontaktstelle des Wartburgkreises ist auf der Suche nach Menschen, die Mitglied in einer Selbsthilfegruppe werden oder gar eine Selbsthilfegruppe zu den Themen Psychische Erkrankungen und Depression/Seelische Gesundheit gründen möchten. Letztere aus einer privaten Initiative aus der Tagesklinik entstandene Gruppe besteht in Eisenach bereits. Die Kontaktstelle des Landkreises will diesem „Pflänzchen“ unter die Arme greifen und weitere Mitglieder motivieren.

Die Selbsthilfegruppen sollen in Eisenach gefördert beziehungsweise neu gegründet werden. Interessierte sollen sich an Isabelle Glock (Telefon: 03695/617465) oder an Nadine Dentel wenden, wenn sie gleichgesinnte Menschen treffen, sich austauschen und Gemeinschaft erleben möchten.

Die dem Gesundheitsamt zugeordnete Selbsthilfekontaktstelle ist erreichbar unter: Maike Schmidt, Landratsamt Wartburgkreis, Tel.: 03695/617419, E-Mail: maike.schmidt@wartburgkreis.de. Kontakt zur Gruppe Depression über: Nadine Dentel, Tel.: 0176-34393033.

Alle Selbsthilfegruppen im Kreis: https://tinyurl.com/mr2xzheu