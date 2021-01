Der Backofen glüht in Treffurt schon fast ein Jahrhundert

Treffurt. Plätzchen, Brot und Brötchen, Blechkuchen und weiteres Backwerk verlassen täglich die Treffurter Backstube. Stress? Lutz Koscielsky schüttelt den Kopf. Er wirkt gelassen, obwohl Corona die zu seinen neun Filialen gehörenden Gastronomiebereiche lahmgelegt und circa 40 Prozent Umsatzverlust verursacht hat. So leicht ist der 57-Jährige nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen – eine Eigenschaft, die ihm als soeben einstimmig wiedergewählten Innungsmeister zugutekommen dürfte, ebenso als Vizepräsidenten der Südthüringer Handwerkskammer und als Mitglied im Stadtrat von Treffurt, wo er schon seit 1990 aktiv ist.

Auf seine Ehrenämter ist Koscielsky Senior stolz, merkt jedoch an, dass diese ohne seinen Junior nicht zu schaffen wären. Sohn Robin (38), mit dem er sich bereits lange in die Geschäftsführung teilt, sei der „eigentliche Protagonist der Firma“, in Beruf und Unternehmen schon vor seiner Lehre in Eschwege hineingewachsen.

Koscielskys Stammsitz in der Treffurter Puschkinstraße existiert seit 1932, als Großvater Arthur aus dem schlesischen Obernick hier seinen Betrieb eröffnete: der Bäcker am neuen altdeutschen Ofen, der dann fast ein halbes Jahrhundert nie ausgegangen ist, und seine Ehefrau Dora, zuständig für den Verkauf und ein freundliches Schwätzchen. Über die Kriegszeit hielt Dora Koscielsky die Bäckerei weitgehend allein aufrecht und arbeitete auch danach noch lange mit im nunmehr vierköpfigen Familiengeschäft.

Im Treffurt der 1950er Jahre gab es sieben Bäckereien, zwei sind übriggeblieben. Das dem privaten Handwerk wenig gewogene DDR-Regime „duldete uns Bäcker ohne uns wirklich zu mögen“, sagt Lutz Koscielsky, „erteilte uns aber quasi den Versorgungsauftrag“ für das lebendige Industriestädtchen inmitten der Sperrzone. Dazu gehörten Frühstücksangebote etwa für die 1000 Werktätigen der Zigarrenfabrik oder für die Grenztruppen, Brot und Gebäck auch für die umliegenden, natürlich bäckerlosen Orte im Grenzgebiet.

„Schon vor der Wende waren bei uns zehn Mitarbeiter angestellt, richtig erweitert aber haben wir erst in den 1990ern.“ Aktuell sind es rund 120 Beschäftigte, 25 davon in der Produktion, deren Drei-Schicht-System es im Backbetrieb nie dunkel werden lässt. Der Laden läuft, wie man so schön sagt, aber die „Expansionswut“, wie der Inhaber in dritter Generation es salopp nennt, sei einem gewissen Umdenken gewichen; auch Wachstum hat seinen Preis und kennt Grenzen.

Wegen fehlenden Nachwuchses prognostiziert der Innungsmeister auch fernerhin Schließungen kleiner Bäckereien, so wie es westliche Bundesländer längst kennen. Von derzeit rund 400 in Thüringen werde wahrscheinlich nochmal ein Viertel verschwinden. Allerdings dürften es auch mittlere Betriebe gegen das Preisdiktat der Goliaths auf Dauer schwer haben. Auch dieser Gedanke mag im Hinterkopf des Innungsmeisters präsent sein, als er davon spricht, dass das soziale Klima früher angenehmer und gesünder gewesen ist. Diese Sicht nährt sich aus der langen Familien- und Firmengeschichte.