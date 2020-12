Der Eisenacher Weihnachtsmann lässt Fotos machen

Was macht Rupprecht so weit vor der Bescherung im Wald? Dazu noch knatternd auf einer hübschen EMW R 35? Die Antwort: er lässt Fotos machen, die das Motiv für die Weihnachtsgrußkarten werden, die dieser Eisenacher Weihnachtsmann an Verwandte und Bekannte verschickt, auch an seine Oldtimerfreunde der EMW-Gilde. Jedes Jahr braucht es einen neuen Einfall. Auch wenn beim Foto-Shooting am Tunnel an der Frankfurter Straße der Geschenke-Sack auf dem Motorrad etwas wackelte. Die Fotos waren bald im Kasten und sind in Kürze auf den Weihnachtskarten. Zurück nach Hause ging’s mit der EMW übrigens ohne Kostüm.