Der erste Blick auf einen Ai Weiwei in Eisenach

Nun ist sie in Eisenach und ab Samstag, 10. Oktober, dauerhaft im Innenhof vom Lutherhaus zu sehen: Die Skulptur „man in a cube“ des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Dieser schuf den Artefakt anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 für die Ausstellung „Luther und die Avantgarde“ in Wittenberg. Bereits am Freitag erfolgt ein Festakt zur Übergabe der Plastik in der Eisenacher Georgenkirche mit unter anderem Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Ab Samstag dann können Interessierte den Ai Weiwei zu den regulären Öffnungszeiten des Lutherhauses betrachten.