Der erste Sommertag kommt

Am 20. soll das Schwimmbad in Mihla eröffnen. Scheint die Sonne, dann wird sicher auch die neue Rutsche genutzt werden.

Der Eisenacher Wetterfrosch Eberhard Dachsel sagt Sonnenschein voraus.

„Gefriert’s zu der Sankt-Petersnacht (19. Mai), so friert’s nicht mehr hernach.“ Diese alte Wetterregel sagt uns, dass unsere Altvorderen auch nach den Eisheiligen mit Frost rechnen mussten. So erging es auch uns „Heutigen“. Denn in der Nacht zu Himmelfahrt warnte der Deutsche Wetterdienst vor Nachtfrost. Schnell war da alles frostempfindliche Grün in Sicherheit gebracht. Am Himmelfahrtsmorgen zeigte das Thermometer der Eisenacher Wetterstation dann aber anderthalb Grad über dem Gefrierpunkt an. Eisenach blieb von Nachtfrost verschont.

Der Wetterfrosch unserer Zeitung, Eberhard Dachsel. Foto: Birgit Schellbach/ Archiv

Doch einige der lieben Anrufer, die dem Wetterfrosch zum Männertag gratulierten, berichteten über leichten Frost in den frühen Morgenstunden unter anderem in der Rhön und in Erfurt.

Als bisher spätester Nachtfrost in der Wartburgstadt ist in der Eisenacher Wetterchronik der 1. Juni 1975 verewigt. Mit 0 Grad Celsius war damals der erste meteorologische Sommertag noch einmal ein Frosttag.

„Sankt Josef macht den Winter ein End“ – der Heilige Josef ist der Schutzpatron der Schulkinder. Seiner wird im Kirchenkalender am 21. Mai gedacht. Der Sonntag, 21. Mai, soll, so prognostiziert es die Vorhersage, mit 25 Grad Wärme der erste Sommertag in diesem Jahr werden.

Viel beliebter als Frosttage sind im Wonnemonat Mai natürlich die Sommertage mit ihren Tagesmaximumtemperaturen von 25 Grad und mehr. Die Wetterchronik zeigt den 3. April 2011 als bisher frühesten Sommertag in Eisenach an. Im Jahr 2011 wurden im April in Eisenach schon sieben Sommertage gemessen. Viele Sommertage sollte uns der restliche Mai noch schenken, damit auch der Mai 2023 zum Wonnemonat wird.