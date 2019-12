Der langsame Abschied vom O1

Als Handballfan möchte man den ThSV Eisenach in der heimischen Werner-Aßmann-Halle gewinnen sehen. De Mannschaft hat die Hinrunde der aktuellen Saison mit einem Mittelfeld-Platz abgeschlossen. Trotzdem steht die Frage nach einer Sporthalle, die für die Erste Handballliga tauglich ist. Wieder ist ein Jahr verstrichen, in dem nicht viel passiert ist.

Im Gegenteil. Zum Jahresende drohten die vom Land in Aussicht gestellten Gelder für eine Drei-Felder-Halle verlustig zu gehen. Die einen sehen den Schuldigen dafür in Bau-Bürgermeister Uwe Möller (parteilos). Von einem Abwahlverfahren war die Rede. Jetzt soll ein Akteneinsichtsausschuss klären, ob es Versäumnisse gegeben hat.

Die anderen sehen Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) als Dienstvorgesetzte in der Pflicht. Die Finanzen gehören in ihr Ressort. Laut OB konnten die Gelder für die Sporthalle doch noch gesichert werden und stehen auch nächstes Jahr zur Verfügung. Es sind 9,4 Millionen Euro, aufzunehmen von der Stadt als Kredit, wiederum der Freistaat Tilgung und Zins bezahlt.

Die Sporthalle ist nicht nur für den ThSV Eisenach, sondern für den Schul- und Vereinssport insgesamt. Kluge Köpfe haben anhand der Zahlen der Einwohner, der Schüler und der in Sportvereinen Aktiven errechnet, dass Eisenach neben einer neuen Drei-Felder-Halle noch eine weitere Zwei-Felder-Halle benötigt. Abgesehen vom schlechten Zustand vorhandener Hallen, der im September rund 200 Vereinssportler auf dem Marktplatz hat protestieren lassen. Die wegen Schimmelbefall gesperrten Duschen in der Jahnsporthalle waren später sogar in einer ZDF-Reportage zu sehen.

Die neue Drei-Felder-Halle ist lange mit Planungen für eine neue Berufsschule verknüpft worden. Beide sollten in das Industriedenkmal O1 auf dem früheren Gelände des Automobilwerks integriert werden. Die Idee ist super, würde damit doch das O1 als Zeitzeugnis industrieller Baukultur und Automobilgeschichte erhalten. Aber eine seriöse Finanzierung fehlt!

Bei einem Tag der offenen Tür im Juli im O1 lobten zahlreiche Besucher die Vorstellung der Architekten, die als Gewinner eines europaweiten Wettbewerbs hervorgegangen sind und sahen gleichzeitig den Jahrzehnte andauernden Verfall. Zweifel wurden laut, ob die auf 40,1 Millionen Euro geschätzten Kosten ausreichen. Während für die Sporthalle ein Teil der Gelder halbwegs gesichert scheint, gibt es für die Berufsschule keinerlei Zusagen, weder von Fördermittelgebern noch vom Wartburgkreis.

Der Kreis wird 2022 zuständig für die Berufsschule, wenn Eisenach seine Kreisfreiheit aufgibt. Im Landratsamt regieren kühle Rechner. Dort lässt sich niemand auf das Abenteuer O1 ein ohne zu wissen, was ein Neubau kostet.

Kurz vor Jahresende überraschte die OB mit der Aussage, dass Sporthalle und Berufsschule jetzt doch getrennt betrachtet werden. Offenbar passiert hinter den Kulissen mehr als die Öffentlichkeit weiß. Aber man sollte es positiv sehen. Diese Entwicklung ermöglicht es, neu nachzudenken.

Denn inzwischen mehren sich Stimmen im Stadtrat, das Großprojekt O1 wegen des zu großen Risikos zu beerdigen. Vom Bauen auf der grünen Wiese ist die Rede. Tatsächlich müssen Neubau-Varianten mit untersucht werden, will man zu einem realistischen Ergebnis kommen. Das ist bisher nicht der Fall. Ein von der Stadt beauftragtes, externes Büro soll aber Anfang des neuen Jahres die Kosten von Varianten vorlegen: O1 mit Berufsschule und Sporthalle im Vergleich etwa zur Erweiterung der Werner-Aßmann-Halle plus Neubau einer Drei-Felder-Halle am Petersberg und Sanierung der Berufsschulteile am Siebenborn und in Eisenach-Nord. Ziel ist, dass der Stadtrat im Februar entscheidet. Es muss endlich was passieren.