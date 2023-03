Der Mölmen bleibt weiter sozialer Brennpunkt der Region

Aufgrund der Sanierung in der Kita „Bambino“ ist der Kinderclub derzeit im Awo-Jugendhaus „Crocodile“ auf dem Mölmen in Wutha-Farnroda untergebracht.

Wutha-Farnroda. Die Arbeiterwohlfahrt informiert den Gemeinderat von Wutha-Farnroda über die aktuelle Situation der Jugendarbeit in der Region.

„Es läuft darauf hinaus, dass eine halbe Stelle fehlen wird“, betont Lars Böber, der Dienstagabend im Gemeinderat Wutha-Farnroda unter dem Tagesordnungspunkt „Überblick über die aktuelle Jugendarbeit in der Gemeinde“ Rederecht erhält. Zum Jahresende laufen die Verträge zwischen Landratsamt und den Verbänden der Wohlfahrtspflege aus.

Der Wartburgkreis möchte die Jugendarbeit mit der Stadt Eisenach (Sozialraum 2) neu strukturieren, teilt dazu die Sozialräume im Kreisgebiet auf sechs neu auf. Im neuen Sozialraum 3 (Erbstromtal) sinke mit der Neustrukturierung und mit neuem, flächenorientiertem Personalschlüssel die Stellenzahl von 3,5 Vollbeschäftigungseinheiten (VBE) auf 2,88, so Lars Böber.

„Das wirkt sich auf die Öffnungszeiten aus“, sagt er. Der Vertreter der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Bürgermeister Jörg Schlothauer hegen wenig Hoffnung, dass der Beschlussentwurf des Jugendhilfeausschusses in der Kreistagssitzung am Dienstag, 14. März, noch zu einem anderen, den Erfordernissen entsprechenden Personalschlüssel für die Jugendarbeit im Erbstromtal kommt. „Mit den Kommunen ist vorher nicht gesprochen worden“, ärgert sich Schlothauer. Nach dem Kreistagsbeschluss starten im Frühjahr für die sechs Sozialräume die Interessenbekundungsverfahren, in dem sich die Träger der Wohlfahrtspflege für die Jugendarbeit bewerben können. „So sind keinerlei Planungen für das nächste Jahr möglich“, so Böber. Die Awo werde sich für zwei Sozialräume bewerben.

Der Mölmen in Wutha-Farnroda bleibt weiter sozialer Brennpunkt der Region. „In den Kinderclub kommen zu 50 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund und diese haben einen erhöhten Förderbedarf“, kann Lars Böber die beabsichtigte Stellenkürzung nicht nachvollziehen. Gemeinderat Sven Ruppelt (Bündnis Wutha-Farnroda) interessiert sich für die Besucherzahl. „Der Kinderclub hat rund 20 feste Stammgäste, von denen am Tag zwischen zehn und 15 Kinder kommen und im Jugendclub liegt der Stamm bei etwa 50 – hier kommen zwischen 30 und 40 zu den Öffnungszeiten“, informiert Böber.

Der gültige Personalschlüssel lässt aktuell drei Öffnungstage des Awo-Jugendhaus „Crocodile“ zu, weil derzeit auch der Awo-Kinderclub „Nest“ dort untergebracht ist. Mit dem Ende der Sanierungsarbeiten im Kindergarten Fliederweg-Bambino zieht der Kinderclub spätestens zum Jahresende dorthin zurück. Im Kinderclub gibt es Angebote wie Training Sozialkompetenz, Integration, Bewegung, Teamfähigkeit, Kreativität, Gesunde Ernährung sowie Spiele und Ausflüge.

Erzieher vermitteln Sprache und Sozialkompetenzen

„Das Klientel im ‘Crocodile’ ist zu 80 Prozent von ausländischen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren aus sozial schwachen Familien geprägt, meist männlich“, sagt Lars Böber, der das Awo-Jugendhaus auf dem Mölmen leitet. Im Jugendhaus werden für die jungen Besucher verschiedene offene und pädagogische Freizeitangebote, wie Spiele, Fußball, Ausflüge, Kochprojekte, Turnhallennutzung vorgehalten. Ferner leisten die Erzieher Integrationsarbeit und vermitteln Sprachkenntnisse sowie Sozialkompetenzen. Gefragt sind auch Beratungen oder die Kooperation mit der Schulsozialarbeit.