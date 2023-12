Der Preis macht den Unterschied

Scherbda Über eine Gelegenheit zum Mitfahren

Scherbda soll eine Mitfahrbank bekommen. Das ist ein schöner Service für Menschen, die kein Auto haben und gleicht die Tatsache aus, dass der Bus nur selten fährt. Es dient auch der Umwelt, wenn mehrere Menschen zusammen im Auto fahren. An einigen Standorten von Mitfahrbänken signalisieren herausklappbare Schilder mit Ortsnamen den näher kommenden Fahrern das gewünschte Ziel.

Ob es sich in Scherbda um eine solche Variante handelt, konnte zur jüngsten Sitzung des zuständigen Stadtrats nicht beantwortet werden. Aber Fred Leise (FDP) wunderte sich über die Höhe der Kosten von 6000 Euro. Schließlich habe die Mitfahrbank für Buchenau, an deren Anschaffung er beteiligt gewesen ist, nur 850 Euro gekostet.

Vermutlich macht der Preis den kleinen, aber feinen Unterschied aus. Die Mitfahrbank aus Holz in Buchenau war nach kurzer Zeit verschwunden und ist trotz öffentlicher Bitte um Hinweise nie wieder aufgetaucht. Man kann jetzt Vermutungen anstellen, wo sie abgeblieben ist. Die Scherbdaer Variante soll auf alle Fälle so aussehen, dass sie nicht so einfach gestohlen werden kann.