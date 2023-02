Der „vermaledeite“ Schloßberg

Peter Rossbach und eine kleine Ausflugs-Empfehlung

Nein, ich werde heute nix über das Nikolaitor schreiben – nur mein Erstaunen darüber ausdrücken, dass all jene, die sonst bei jedem falsch liegenden Pflasterstein in dieser Stadt am liebsten die UN-Blauhelme in der Bauverwaltung einmarschieren ließen, so stumm sind, wenn geplant wird, Laster und Busse durch ein 1000 Jahre altes Denkmal zu lotsen.

Aber ich will über ein anderes Denkmal reden. Ich habe mir mal vorgenommen, drei Orte in jedem Jahr privat zu besuchen: Die Ega (gern im Frühling), die Wartburg (meist zu Weihnachten) und den Metilstein. Letzteres habe ich für 2023 bereits abgehakt. Das Wetter war gerade so toll, dass ich den Aufstieg gewagt habe, Start auf dem Markt.

Die Wartburg fotografiert vom Metilstein. Foto: Peter Rossbach

Nur leider habe ich – wie immer – verdrängt, wie steil dieser „vermaledeite“ Schloßberg ist und wie der sich zieht. Am Abzweig zum Hainstein habe ich mich vor mich hin japsend geschimpft, dass ich offensichtlich nicht genug Sport mache. Aber immerhin habe ich die kleine, auch ein wenig matschige Kletterei dann rauf den Metilstein geschafft.

Der traumhafte Blick auf die steinerne Schönheit auf dem Berg gegenüber und dann rüber zum BuSchaDe belohnt für alle die Mühe, berührt Herz und Seele. Das wäre meine kleine Wochenend-Ausflugs-Empfehlung. Und wem das zu steil ist, besucht einfach die Wartburg direkt.