Carolinde Müller-Wolf feierte einen besonderen Ehrentag. Darüber schreibt sie in ihrer Kolumne.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der vielleicht denkwürdigste Geburtstag meines Lebens

Am Dienstag war es mal wieder so weit – langsam zähle ich meine grauen Haare, weil der Friseur meines Vertrauens die Tore immer noch geschlossen hat, die Lachfalten werden auch immer tiefer und nun das – mein erster Geburtstag ohne meine Freunde. Es schien ausweglos.

Jedes Jahr feiere ich recht groß, mit Motto, Häppchen, Törtchen und Getränken. Es ist ein Glück für mich, wenn meine Liebsten zusammenkommen und die Sonne scheint. Ich bin motiviert und stehe stundenlang in der Küche, putze die Wohnung und verschwinde in der Zauberkugel, damit ich retten kann, was noch zu retten ist. Je nach Motto, das jedes Jahr verschieden ist, verkleide ich mich als Märchenfigur. Oder wir machen einen Mädchenabend oder eine Stadtführung. Für mich ist es immer wie ein kleines Festival der Liebe.

Aber dieses Jahr lautete mein Motto eindeutig: allein mit Blümchen und Sekt auf der Bank. Jeder, der in dieser Zeit Geburtstag hat, weiß genau, wovon ich gerade schreibe. Wenn sich die sozialen Kontakte lediglich darauf beschränken, mit Freunden und Familie zu telefonieren, dann kommt nur ein geringes Geburtstagsfeeling auf. Natürlich freue ich mich riesig über jede Nachricht und jeden Anruf, das ist keine Frage.

Also gestaltete sich mein Tag wie folgt: Kaffee zum Frühstück, Mittag vom Fleischer, Kuchen vom Bäcker, kein Zusammenkommen, kein Anstoßen. Mit Abstand gratulierten aber ein paar. Nun, nachdem mein Geburtstag vorbei ist, überlege ich, dass es doch ein schöner Tag war. Keine Vorbereitungen, kein riesen Einkauf, kein stundenlanger Blick auf mein Schneidemesser und kein Putzstress. Was aber eindeutig fehlte, waren die vielen Umarmungen, das Blumenmeer und meine Liebsten und die Vorfreude auf das Zusammensein.

Also werde ich es wie die Queen machen, die gestern mit mir ein Jahr älter wurde, und meinen Geburtstag einfach verschieben. Und weil ich ihn nun doch nicht so richtig gefeiert habe und er somit eigentlich ausgefallen ist, wird man ja auch nicht älter? Das könnte ich die nächsten Jahre wiederholen und mein Kind wird mich bald überholen. Hoffen wir mal, das dieses Spektakel bald ein Ende hat, denn wenn wir alles Feiern verschieben, dann brauchen wir ja drei Monate Urlaub, um jedes Fest nachzuholen. Prost!