Der Weg im Langen Tal ist nicht für Radfahrer freigegeben

„Nationalparke sind Gebiete, die von menschlichen Einflüssen weitgehend freigehalten werden sollen, um sie einer natürlichen Entwicklung zuzuführen“, weist Manfred Großmann, der Leiter des Nationalparks Hainich, hin. Er reagiert damit auf den Leserbrief „Wanderweg entweder sperren oder freischneiden“ von Johannes Leitner in unserer Zeitung vom 24. Februar. Unbekannte hatten 31 Baumstämme zersägt, die im Langen Tal zwischen der Mallinde bei Berka/Hainich und dem Craulaer Kreuz quer über dem Weg lagen.

Großmann verweist darauf, dass trotz des Schutzstatus im Nationalpark Hainich der Mensch nicht ausgesperrt ist. Doch dieser müsse bestimmte Regeln einhalten. In besagtem Fall handele es sich um einen reinen Wanderweg. „Das Radfahren geschieht dort illegal“, weist der Nationalparkleiter hin.

Von den 31 Stämmen hätten die meisten direkt auf dem Boden aufgelegen und würden mit 20 Zentimetern Höhe kein Hindernis für den Wanderer darstellen; niemand habe dort klettern müssen. An den Stellen mit dickeren Stämmen hatte sich ein Pfad um das Hindernis entwickelt, „was völlig in Ordnung ist und die Geradlinigkeit einer ehemaligen Forststraße unterbrochen hat“, so Großmann weiter.

Es gehe nicht um die Entscheidung „sperren oder freischneiden“. Die Wege würden freigehalten. Wobei laut Großmann abgewogen wird: „Wie stellen wir die Durchgängigkeit wieder her, muss eingegriffen werden oder ist das kein Hindernis für die dortige Wegefunktion?“ Es kann beispielsweise auch sein, dass entschieden wird, den umgestürzten Baum mittels Winde zur Seite zu ziehen.