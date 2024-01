Der Weihnachtsstern gibt die Richtung vor

Gabriele Phieler, Pfarrerin aus Eisenach im Ruhestand

„Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht‘ daher zu dieser Stunde …“, das ist ein wunderschönes Lied für den kirchlichen Festtag am 6. Januar – den Epiphaniastag. Ein besonderer Tag: In den orthodoxen Kirchen wird an ihm Weihnachten gefeiert, weil man dort dem älteren, julianischen Kalender folgt, während in West-Europa mit der gregorianischen Kalenderreform 1582 der Weihnachtstermin auf den 24./25. Dezember festgesetzt wurde.

Wir hier feiern an diesem Tag die Ankunft der drei Weisen aus dem „Morgenland“, was davon erzählt, wie andere Völker und Nationen zum Kind in der Krippe hinfinden. Geleitet wurden sie durch den Weihnachtsstern – so erzählt es die Bibel in eindrücklichen Bildern.

Gabriele Phieler, Pfarrerin und Oberin im Ruhestand. Foto: Foto Goepel / Archiv

Unsere Weihnachtserzählungen 2023 sind und waren allerdings auch mit anderen, schrecklichen Bildern befrachtet. Und das neue Jahr wird daran auch weiterhin schwer tragen. Wir sehen Krisengebiete schlimmster Vorstellungen voll Blut, Tränen und Zerstörung. Ein leuchtender Weihnachtsstern ist gerade nicht zu sehen. Wir wissen aber auch alle: Es kommt darauf an, die kleinen Sterne und Lichter des Alltags zu suchen und zu finden und die Momente von Frieden, Glück, Gemeinschaft sehr dankbar zu achten und zu bewahren.

Allerdings darf uns dabei die Friedensbotschaft des großen, leuchtenden Weihnachtssterns nicht verloren gehen: Wenn sich Gottes Gegenwart finden ließ im Stall von Bethlehem, in einem völlig abseitigen, kleinen Kaff und in einem Menschen, der sich um Ausgegrenzte und Kranke kümmerte und einen bestialischen Tod starb, dann ging „Er“ ja gerade hinein in den Schmerz und die Unvollkommenheit unseres Lebens. Weil wir genau dort „Ihm“ begegnen, der allen Frieden bringt! Bringen will.

Nicht nur die strahlenden, sorglosen, religiösen Augenblicke gehören zu Gott, sondern: Diese Welt mit ihren verzweifelten Menschen, gewaltsamen Verletzungen, ihrer ganzen Gefährdung ist auch heute ein Ort, Gott zu finden, dort, wo wir um Versöhnung, Verständnis, Hoffnung ringen müssen, um machbare, oft nur unzureichende Lösungen. Es geht nicht um ein Warten auf bessere Zeiten. Wir sind gefordert, die Herausforderungen anzunehmen, die uns Gott vor die Füße legt, hier und heute, im Kleinen wie im Großen. Dann ist uns der Morgenstern aufgegangen …

Möge dies der Leitstern sein für 2024: Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. So wollen wir um Gottes Segen bitten für das neue Jahr!