Der zweite Männertag im Wartburgkreis unter Corona-Bedingungen

Ulrike Achard, Mitarbeiterin der beliebten Ausflugsgaststätte an der Eisenacher Sängerwiese, zeichnet am Dienstag mit Kreide die Pfeile für den Einbahnstraßenverkehr am Rasthaus nach, wie sich die Gäste nach dem Hygienekonzept korrekt für Essen und Trinken anstellen sollen.