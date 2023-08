DGB ruft zum Antikriegstag in Eisenach auf

Eisenach. Am 1. September wird auf dem Marktplatz in Eisenach demonstriert.

Der Kreisverband Wartburgkreis des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ruft am Freitag, 1. September, um 17 Uhr zu einer Antikriegstag-Demonstration auf dem Marktplatz in Eisenach auf. Seit 1957 wird am 1. September an die Schrecken des Ersten und Zweiten Weltkriegs sowie an die Folgen von Krieg, Gewalt und Faschismus erinnert. An jedem 1. September machen auch der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften seitdem deutlich: Die deutschen Gewerkschaften stehen für Frieden, Demokratie und Freiheit. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!

In diesem Jahr steht der DGB-Aufruf unter dem Motto „Die Welt braucht Frieden!“. In dem Aufruf unterstreichen die Gewerkschafter das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung, sehen aber eine weitere Aufrüstung im eigenen Land kritisch.

„Wir warnen aber eindringlich vor dem Irrglauben, immer mehr Waffen für die Ukraine würden zu einem schnelleren Ende des Krieges führen. Und wir warnen vor der einseitigen Fixierung der Debatte auf Waffenlieferungen und ein Denken in den Kategorien ,Sieg’ oder ,Niederlage’. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr Handeln stärker auf friedliche Ansätze zur Konfliktlösung zu fokussieren: Haben Sie den Mut, mehr Diplomatie zu wagen!“, heißt es in der Erklärung des DGB.