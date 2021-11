Dialog der Konfessionen in der Eisenacher Predigerkirche

Eisenach. Zum Dialog der Konfessionen wird in die Predigerkirche eingeladen. Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche diskutieren.

Im Rahmen des Jahresgedenkens an das 800. Hochzeitsjubiläum der Elisabeth von Thüringen lädt das Thüringer Museum Eisenach zu einem Gespräch mit dem Thema „Unsere liebe Heilige. Verbindendes im Dialog der Konfessionen“ ein. Dieses findet am Mittwoch, 17. November, um 18 Uhr in die Predigerkirche statt. Der 17. November ist der Todestag der ungarischen Königstochter und späteren Landgräfin Elisabeth, die 1231 in Marburg verstarb.

In der Gesprächsrunde soll mit Blick auf das Wirken und Nachwirken der 1235 heiliggesprochenen Elisabeth und des Reformators Martin Luther der ökumenische Gedanke im Vordergrund stehen. Beider Lebens- und Wirkungsorte berühren sich in Eisenach.

Der Gesprächsabend wird von Alexandra Husemeyer moderiert. Daran nehmen der emeritierte Probst Heinz-Josef Durstewitz von der katholischen Elisabeth-Gemeinde, Superintendent Ralf-Peter Fuchs vom evangelischen Kirchenkreis Eisenach-Gerstungen, Ulrike Quentel, Vorsitzende des evangelischen Gemeindekirchenrates Eisenach und Heinz Plager, Leiter des Hospizes St. Elisabeth, teil.

Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro und beinhaltet auch die Besichtigung der Predigerkirche.

Interessierte Gäste müssen sich vorher anmelden, Mittwoch bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr, unter Telefon 03691/743293.