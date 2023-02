Dichterstadt in Mecklenburg sendet Literatur nach Eisenach

In dieser Villa in Eisenach genoss Fritz Reuter im 19. Jahrhundert seinen späten Wohlstand. Als Schriftsteller war er ungemein erfolgreich, allerdings erst nach einem an Zurückweisungen, Kränkungen und Entbehrungen reichen Lebens.

Eisenach. Stavenhagen und Eisenach waren wichtige Lebensstationen des niederdeutschen Dichters Fritz Reuter. Auf dem Gebiet der Literatur wollen beide Städte enger zusammenarbeiten. Hier ein Beispiel:

Aktuell bietet die Stadtbibliothek Eisenach zusätzliche Literatur über die Reuterstadt Stavenhagen und Fritz Reuter, den bedeutendsten Schriftsteller niederdeutscher Sprache, an. Das meldet die Stadtverwaltung.

Eisenach und Stavenhagen pflegen seit einiger Zeit eine engere Kooperation und streben eine Partnerschaft an. Im Zuge dessen hätten die beiden Bibliotheken der Städte vereinbart, den Bürgerinnen und Bürgern die jeweils andere Stadt näher zu bringen. Zu diesem Zweck hätten beide Einrichtungen jeweils ein Medienpaket aus ihrem Bestand geschnürt und auf die Reise in die andere Stadt geschickt. Der Medienaustausch ist vorerst für ein Vierteljahr geplant.

In Stavenhagen könnten die Leser jetzt vorübergehend Bücher über die Wartburgstadt ausleihen, in Eisenach gilt dasselbe für Medien über Stavenhagen und Fritz Reuter, dessen Geburtshaus in der kleinen Stadt im Mecklenburgischen nahe Malchin steht. Reuter ist ein Bindeglied zwischen den beiden Städten – in Stavenhagen wurde er geboren, in Eisenach hat er seine letzten Jahre bis zu seinem Tod verbracht.

Medien aus Stavenhagen werden im Foyer Bibliothek präsentiert und können zu den regulären Konditionen ausgeliehen werden.