Wirtschaft Die Arbeitslosigkeit im Wartburgkreis steigt im Dezember leicht an

Eisenach Die Quote für die Geschäftsstelle Eisenach liegt leicht über dem Durchschnitt des Agenturbezirks Südwestthüringen

„Ein Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Dezember ist eine saisontypische Erscheinung. Viele befristete Arbeitsverträge enden zu Jahresende, die meisten Betriebe mit überwiegend Tätigkeiten im Außenbereich gehen witterungsbedingt in die Winterpause. So fällt das Anwachsen der Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent eher moderat aus“, so Wolfgang Gold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Südwest.

Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember im Geschäftsstellenbezirk Eisenach um 29 auf 2953 Personen gestiegen. Das waren 303 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 6,1 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,5 Prozent. Dabei meldeten sich 548 Personen arbeitslos, 65 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 519 Personen ihre Arbeitslosigkeit (–118). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 7088 Arbeitslosmeldungen, die Veränderung zum Vorjahreszeitraum ist nur gering (+20); dem gegenüber stehen 6875 Abmeldungen von Arbeitslosen (–78).

Deutlich weniger freie Arbeitsstellen gemeldet

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 125 Stellen auf 708 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 321 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 133 neue Arbeitsstellen, 15 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1665 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 1007.

Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB III von November auf Dezember um 11 auf 978 Personen gestiegen. Das waren 89 Arbeitslose mehr als im Vorjahresmonat. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 2,0 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 1,8 Prozent. Dabei meldeten sich 263 Personen arbeitslos, 47 weniger als vor einem Jahr.