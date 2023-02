Die Belagerung des Rathauses Creuzburg findet ein vergnügliches Ende

Creuzburg. Creuzburger Carneval Club holt sich am Samstagnachmittag den Rathausschlüssel von Creuzburg.

Siegessicher gibt der Oberkommandierende Lukas Mahler, Sitzungspräsident des Creuzburger Carneval Club (CCC), am Samstagmittag vor den Toren der Stadt das Signal zum Sturm auf das Rathaus. Im Heerlager auf dem Rewe-Kundenparkplatz formiert sich das CCC-Bataillon aus Elferrat, Jugendfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, Prinzenpaar, Funkengarde, Prinzengarde und einem Haufen Freiwilliger des Fußvolkes sowie die Söldnerinnen-Gruppe „Die schrägen Vögel des UCC“. Der befreundete Unkerodaer Carneval Club feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen.

Prinz Mario der Erste neben seiner Prinzessin Yvonne die Zweite auf der 15-Pferdestärken-Kutsche, die der Deutz-Fuhrmeister Marco Salzmann zügelt. Foto: Norman Meißner

„Wir Narren werden heute im Rathaus die Macht an uns reißen, man braucht nur überzeugende Argumente“, donnert schneidig siegesgewiss Prinz Mario der Erste neben seiner Prinzessin Yvonne die Zweite von der 15-Pferdestärken-Kutsche herab, die der Deutz-Fuhrmeister Marco Salzmann zügelt. Das Paar übernimmt erstmals die Regentschaft beim Creuzburger Karneval. Als die bunte Truppe in die Stadt einfällt, empfangen die Rathaus-Befreier immer wieder am Straßenrand ein tosendes Willkommen aus Jubel, Pfiffen, Sprechchören und aus kaum endenden Winken sowie dem donnernden „Creuzburg Helau!“

Die Gruppe „Die schrägen Vögel des UCC“ unterstützen für den Sturm auf das Creuzburger Rathaus. Foto: Norman Meißner

Die CCC-Division formiert sich und umzingelt schnell das Rathaus am Michael-Praetorius-Platz. Die Artillerie feuert Konfetti aus allen Rohren. Nach einem erbitterten, verbalen Schlagabtausch zwischen Prinz Mario und Ortsteilbürgermeister Ronny Schwanz findet die Belagerung des Rathauses ein schnelles Ende. Mit lachendem Auge rückt Ronny Schwanz den Rathausschlüssel heraus, schließlich unterstützt er den CCC schon seit Jahren als rühriges Mitglied.

Der Nachwuchs des Creuzburger Karnevals ist mit großem Eifer dabei. Foto: Norman Meißner

Vergnüglich klingt anschließend der Tag der Eroberung beim Seniorenfasching aus. Zur großen Festsitzung lädt der CCC für Samstag, 18. Februar, 20.11 Uhr, in den Saal des „Klostergartens“. Die Bamberger Partyband BA-Special lädt im Anschluss zum Faschingstanz.