Die besondere Nähe zwischen Mensch und Museum

Sandra Blume (rechts) schaute sich während ihrer Recherche in etlichen Heimatstuben um und entdeckte kleine Raritäten und liebevoll gestaltete Ausstellungsräume. Auch davon erzählt das neue Buch. So besuchte sie im Sommer auch Inge Moschkau und Rosemarie Weißenborn in Nazza.

Wartburgkreis Was Heimatstuben in der Region so außergewöhnlich macht.

Der Kreis gibt jetzt ein neues Buch über Heimatstuben und Museen der Wartburgregion heraus. Nirgends sonst lässt sich besser örtliche Identität begreifen. Die Pressesprecherin des Wartburgkreises hat im letzten Jahr daran gearbeitet. Reporterin Katja Schmidberger sprach mit Sandra Blume.

Was ist das Ergebnis der Recherchen?





Wir haben einen überraschend großen Schatz von vierzig Heimatmuseen und Sammlungen im Landkreis. Dahinter steht in den meisten Fällen sehr großes persönliches Engagement weniger Bewohner beziehungsweise Vereinsmitglieder vor Ort. Viele dieser wunderschönen Museen sind in meinen Augen jedoch gefährdet, weil die Leiter über 60, 70 und nicht selten sogar über 80 Jahre alt sind.





Wie unterscheiden sich Heimatstuben von Heimatmuseen?





Bei den wenigsten Heimatstuben handelt es sich tatsächlich nur um eine Stube. Fast alle Heimatstuben haben Ausstellungen, die mehrere Räume, oft ganze Häuser füllen. Der Unterschied zu Museen besteht in der Organisation und vor allem in der Nähe zu den Objekten. Heimatstuben zeichnen sich durch eine besondere Nähe zwischen Besucher und Objekt aus. Die meisten Ausstellungsstücke sind nicht hinter Glas, sondern stehen direkt vor dem Besucher. Daher gibt es zwischen Objekt und Betrachter nicht selten eine persönliche Nähe, die sich über die Erinnerung an das frühere Vorhandensein der ausgestellten Gegenstände in der eigenen Vergangenheit herstellt. Es gibt also oft auch eine ganz andere Verbundenheit der Familienhistorie mit der des Ortes. Diese Nähe ist in fast allen Sammlungen im Wartburgkreis zu erleben – auch wenn diese Museum heißen.





Was waren Überraschungen? Was eint alle, wo liegen die Unterschiede?





Neben der Vielzahl der Museen, hat mich die warmherzige Liebe zum Detail begeistert, mit der die meisten eingerichtet sind. Ebenso wie die Tatsache, dass die Vereine nicht selten neben der Ausstellung ortsprägende Häuser bewahrt und hergerichtet haben. Es ist kein Zufall, dass viele Ausstellungen in alten Fachwerkhäusern und ehemaligen Dorfschulen zu finden sind. Darüber hinaus hat aber jedes Museum regionale Schwerpunkte, ob das die Schuhsammlung in Tiefenort oder die Ausstellung zum Wunderdoktor in Seebach ist.





Was erzählt uns das neue Buch?





Jedes Museum wird mit mindestens einem Foto, einem kurzen Text und Kontaktdaten vorgestellt. Bei vielen werden darüber hinaus noch Geschichten besonderer Objekte erzählt oder es gibt noch eine zweite Seite mit weiteren Fotos. Das Buch erscheint voraussichtlich Ende Januar und umfasst knapp 80 Seiten sowie eine Übersichtskarte. Jedes Museum erhält von den 600 geplanten Exemplaren ein kostenloses Kontingent, interessierte Bürger können sich ebenso melden, wenn sie auch eines haben möchten.





Was haben Ihnen die Leiter der Museen mit auf den Weg gegeben?





Viele haben das neue Buch als gute Chance gesehen, auch im eigenen Ort stärker wahrgenommen zu werden. Es gab Gemeinden, da stand das Heimatmuseum nicht einmal auf der Website der Gemeinde. Insgesamt waren die Heimatstuben nur wenig im Internet zu finden. Ich habe allen besuchten Museen meine Bilder für die weitere Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt. Das Buch ist zudem ja nur ein Teil einer Gesamtkampagne für unsere Heimatmuseen. Zum einen sind sie alle auf unserer Internetseite www.wartburgkreis.de erstmals in einem aktuellen Überblick mit dem Text aus dem Buch und Fotos zu finden, zum anderen stellen wir in einer beliebten Serie auf Facebook alle vor. Das hat jetzt schon Interesse geweckt. Manche Beiträge wurden dort von fast zehntausend Menschen angesehen. Die Vereine wünschen sich seitens ihrer Gemeinden, aber auch seitens der lokalen Politik oft mehr Wertschätzung und Unterstützung. Auch in finanzieller Hinsicht.





Wie sieht es mit regelmäßigen Öffnungszeiten der Heimatstuben und -museen aus? Ist das Luft nach oben?





Die meisten Museen sind nur auf telefonische Voranfrage oder zu bestimmten Anlässen geöffnet. Das war in den 90er-Jahren, als es noch viele ABM-Kräfte gab und die meisten Museen entstanden, noch anders. Heute können sich die meisten Gemeinden keine Stellen dafür mehr leisten, die Vereine decken die Öffnungszeiten im Ehrenamt ab. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass alle Gemeinden ihre Schatzkammern vor Ort weiterhin gut im Blick behalten.





Wie würden Sie die Situation der Heimatmuseen in der Region beschreiben? Was kann das Buch vielleicht erreichen und was haben Ihre Recherchen mit Blick auf die Zukunft von kulturellen Räumen in ländlichen Regionen ergeben?





Heimatmuseen sind Orte, die lokale Identität pflegen und die Bindung an den Wohnort, das Dorf, die Kleinstadt verstärken. Sie sind Stätten des Beisammenseins und erfüllen wichtige Aufgaben der gemeindlichen Kulturarbeit. Sie machen Zugezogenen oder Nachgeborenen die Lebens- und Arbeitswelt der Eltern- und Großelterngeneration nachvollziehbar. Sie sind somit Gedächtnisorte, in denen, anders als in den großen Museen der Prozess des Erinnerns aktiv auf einer lokalen und persönlichen Ebene stattfindet. Hier wird ein individueller Heimatbegriff erlebbar gemacht. Die Arbeit der Akteure und die Einrichtungen vor Ort wertzuschätzen, ist Anliegen dieses Buches.

Zahlreiche Heimatstuben stehen in den kommenden Jahren vor einem Generationswechsel. Die Museen müssen dazu in der neuen Zeit der digitalen Medien ankommen und neue Zielgruppen erreichen. Das ist eine Herausforderung, die die meisten nicht ohne Unterstützung schaffen können.