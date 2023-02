Die Circus-Show „Robini“ gastiert in der Wartburgstadt Eisenach

Circus-Show-Robini mit Gastspiel in Eisenach am Heinrich-Erhardt-Platz mit ehemaligen Mitgliedern vom DDR-Staatszirkus Aeros. Joel Schmidt, der auch als Clown zu sehen ist, stellt die Kamele Sabo und Elfriede vor. Insgesamt sind 30 Tiere in der Show zu erleben.

Eisenach. Die Zirkus-Akrobaten verpacken ihre Darbietung in Eisenach in eine große Rahmengeschichte. Als Kulisse dienen 30 Tiere. Ex-Mitglieder vom DDR-Staatszirkus Aeros sind dabei.

In der Manege auf dem Heinrich-Ehrhardt-Platz starten am Freitag, 3. Februar, die Vorstellungen mit insgesamt 30 Tieren. Joel Schmidt, der auch als Clown zu sehen ist, stellt die Kamele Sabo und Elfriede vor, mit denen Kinder in den Pausen kostenfrei reiten dürfen. Zu erleben ist keine Abfolge von Artistik- und Tiernummern, sondern die Akteure verpacken ihre Darbietungen in eine große Rahmengeschichte.

Die Tiere werden nicht dazu gebracht, Kunststücke zu zeigen, sie sind Kulisse für die Geschichte. Die Vorstellungen der Circus-Show „Robini“ beginnen jeweils um 17 Uhr, sonntags 14 Uhr. „Ehemalige Mitglieder vom DDR-Staatszirkus Aeros sind in unserem Ensemble“, erzählt Silvano Schmidt. Das beheizte Zelt bietet 600 Gästen Platz.