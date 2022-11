Die Energiezentren des Körpers erkunden

Eisenach. Gesundheitsvortrag und Musik für die Besinnlichkeit.

Das „Gedanken-Theater“ lädt innerhalb der Veranstaltungsreihe „Kultur-Salon“ für Donnerstag, 1. Dezember, 19 Uhr, zu einem besonders besinnlichen Abend in den Saal der „beratergruppe:Leistungen“ am Theaterplatz 2 in Eisenach. Unter dem Titel „Stille Nacht, Heilige Nacht...“ spricht Gesundheitsberaterin Michaela Filler zu Wegen, um wieder Kraft und Energie für die Bewältigung des Alltags zu tanken. Sie erklärt die Energiezentren des Körpers, die einen wesentlichen Einfluss auf das körperliche, psychische und seelische Wohlbefinden haben.

Die Ausführungen begleitet musikalisch das „Duo Aliquot“. Simona und Gheorghe Balan verzaubern die Gäste jeweils mit ihrem Spiel auf der Viola d’ amore. Gheorghe Balan hat bereits mehrere Preise bei Wettbewerben errungen.