Eisenach. In der Medizinischen Fachschule in Eisenach sind umfangreiche Bauarbeiten beendet worden. So wurde die Essenausgabe mit Speiseraum saniert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Essenausgabe mit Speiseraum in der Medizinischen Fachschule Eisenach ist saniert

In der Medizinischen Fachschule (Mefa) am Eisenacher Nordplatz, die Teil des Berufsschulzentrums „Heinrich Ehrhardt“ ist, sind umfangreiche Bauarbeiten beendet worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde die Essenausgabe samt Speiseraum und angrenzendem Klassenraum im Untergeschoss saniert.

Außerdem erhielt der westliche Gebäudeteil einen neuen zweiten baulichen Rettungsweg. Damit können in diesem Trakt fünf weitere Klassenräume wieder für den Unterricht genutzt werden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Alle Arbeiten erfolgten mit Blick auf die bevorstehende Komplettsanierung der angrenzenden Mosewaldschule im Wohngebiet Eisenach-Nord, die nach Angaben aus dem Rathaus in diesem Jahr beginnen wird. Während dieser Großsanierung können die Grundschüler nun die Essenausgabe und die zusätzlichen Klassenräume der Mefa mit nutzen. Ein Umzug der gesamten Grundschule kann so vermieden werden.

Im Bereich der Essenausgabe der Mefa wurden die Fußböden erneuert. Auch vom Gesundheitsamt geforderte Fliesen sind in einem Teilbereich verlegt worden. Zugleich wurde ein alter Wasserschaden beseitigt. Brandschutztüren sind eingebaut, Elektroanlagen und eine Wasserleitung neu installiert. Anschließend wurde tapeziert und gemalert.

Die Fluchttreppe ist über alle vier Etagen angebaut worden. Dafür waren neue Öffnungen in die Außenwände zu stemmen. Der zweite bauliche Rettungsweg ist Pflicht für den Schulbetrieb.

Erneuert wurden zudem Innentüren und Fenster, Heizkörper und Waschtische in den Klassenräumen. Die Außenfassade erhielt eine Wärmedämmung. In Klassenräumen und auf Podesten des Treppenhauses ist neuer Belag verlegt worden. Wände und Decken der Klassenräume wurden malermäßig instand gesetzt. Nicht zuletzt dachte der Planer an den Naturschutz und ließ an die neue Außenfassade drei Fledermausquartiere anbauen.

Die Gesamtkosten von rund 720.000 Euro sind über die Schulinvestitionspauschale des Landes und städtische Haushaltsmittel aus Vorjahren finanziert worden. Beteiligt waren insgesamt 20 Firmen aus Eisenach und der Region beteiligt.