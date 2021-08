Die „ganze Wahrheit“ im Eisenacher Stadtschloss

Eisenach. Das Kunstfest Weimar gastiert am 2. September mit Lügengeschichten in Eisenach.

Das Kunstfest Weimar am Deutschen Nationaltheater (DNT) gastiert mit seiner Produktion „Eisenach – Die ganze Wahrheit“ mit dem Schauspieler Steve Karier am Donnerstag, 2. September, um 20 Uhr im Eisenacher Stadtschloss. Die Aufführung fügt sich in einen dezentralen Ausstellungs- und Theaterreigen ein, der ganz bewusst mehrere Orte in ganz Thüringen einbezieht.

Bis heute nährt sich Thüringen von seiner Gerüchteküche, von seinem Reichtum an Mythen, Anekdoten und Lügengeschichten. Das Kunstfest Weimar rief alle Menschen in Thüringen auf, ihre Geschichten und Gerüchte zu ihrem Heimatort oder ihrer Region beizusteuern und zu erschwindeln. In zwölf Ausstellungen nehmen lokale Künstler einzelne der eingesandten Beiträge zum Anlass, um vor Ort einen Raum künstlerisch auszugestalten. Über ganz Thüringen verteilt entsteht so eine Reihe begehbarer „Lügenräume“.

Die Gerüchte werden von dem luxemburgischen Schauspieler Steve Karier in 19 Theaterabenden an 19 Orten aufgegriffen und bespielt, um so die „ganze Wahrheit“ über den jeweiligen Ort zu enthüllen. Karten sind ab 18. August in der Eisenach-Info im Stadtschloss am Markt zu bekommen.