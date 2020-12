Die heilige Stille der Heiligen Nacht

Wartburgregion. „Am schönsten ist für mich in jedem Jahr diese heilige Stille, die immer an Heilig Abend ab 22 Uhr eintritt. Das ist der Moment, wenn scheinbar die Zeit still zu stehen bleibt und das Leben in Stille verharrt“, so der Eisenacher Superintendent Ralf-Peter Fuchs. Natürlich werde Weihnachten 2020 anders sein, aber die eigentliche Botschaft des Festes sei dadurch um so wichtiger: „Seht auf das Licht, damit ihr dem Dunkeln gewachsen seid“. Allein schon die Vorbereitung auf das Fest 2020 sei für die Kirchgemeinden und auch die Superintendentur des Kirchenkreises Eisenach-Gerstungen eine große Herausforderung gewesen. „Durch die Entwicklung der Pandemie konnten wir vor wenigen Tagen alle Planungen wieder über den Haufen werfen“, so Fuchs. Das sei manchmal emotional und auch körperlich bei manchen Pfarrern und Helfern in den Kirchgemeinden an die Grenzern gegangen. Aber der Superintendent ist auch schon ziemlich stolz, wenn er schaut, wie kreativ die Kirchgemeinden der Region geworden sind. „Da gab es ein Feuerwerk an Ideen. Etwa die Idee mit der Lichterkettte im Erbstromtal gefällt mir echt gut. Aber es werden auch Krippenspiele per Video und im Netz gezeigt, es gibt offenen Kirchen mit dem Friedenslicht und Musik oder viele kleine Andachten hintereinander etwa in Eisenach“. Es gelinge auf verschiedenste Weise, Nähe herzustellen – Nähe zur Weihnachtsbotschaft und Nähe unter den Menschen. „Und dies ohne die körperliche Nähe zu haben, die dieses besondere Fest eigentlich immer auszeichnet“, so Fuchs. Aber das könne eben in diesem Jahr nicht sein. “Das ist natürlich sehr traurig, aber vielleicht lässt uns dies noch stärker spüren, wie wichtig Gemeinschaft und das Miteinader unter den Menschen ist.“. Das persönliche Treffen bringe dem Einzelnen eben mehr als es eine Zoom-Konferenz oder eine Telko je leisten könnte, „wir Menschen sind soziale Wesen, auf das Miteinander angewiesen“. Dies stehe für ihn, so Fuchs, auch symbolisch für ein „Jahr der Verletzlichkeit und der Verblüffung“. Natürlich habe ihn das Drumherum um die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen ebenso verblüfft wie die Tatsache, dass „in den USA ein Rentner via Twitter die Welt in Atem halten kann und von seinen Anhängern dafür gefeiert wird“. Dazu gehöre die Verblüffung, dass es Menschen gebe, die „zunächst Gott und Teufel für sich abgeschafft haben, aber an die ganz großen Verschwörungen glauben, mit geheimen Eliten, die Kinder gefangen halten und uns mit Impfstoffen gefügig machen wollen“, so Fuchs.

Das Virus zeige auch, wie ein solcher Winzling wie Corona die ganze Weltgemeinschaft herausfordere. „Der Hunger ist in der Welt weiterhin vorhanden, die Klimaveränderungen treffen die ganze Erde, wird aber alles von Corona überlagert“. Da stünden auf einmal Milliarden Euro zur Verfügung. Fuchs: „Auch das ist verblüffend“. Corona mache der Menschheit klar, wie verletzlich sie ist, selbst solche reichen und demokratischen Gesellschaften wie in Deutschland würden davon erschüttert. Nun stehe aber das Weihnachtsfest an, mit all seinem Optimismus, seinem Trost und der Möglichkeit auf eine bessere Welt. Für Superintendent Fuchs ist das natürlich mit viel Arbeit verbunden. „Ich will da aber nicht jammern, die Pfarrer, die vier, fünf und mehr Kirchen in ihrem Pfarramt zu betreuen haben, sind da noch ganz anders gefordert“. Im Hause Fuchs wird es dann am Abend ruhiger. Der Klassiker steht an: Würstchen und Kartoffelsalat, „nach dem Rezept meiner Großmutter“. Es wird der kleine Familienkreis sein, der sich beschert, bevor sie dann kommt: Die heilige Stille der Heiligen Nacht.