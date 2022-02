Die nächste Bibelverkostung in Eisenach

Eisenach. Hans Hermann Pompe predigt am 27. Februar.

Im Rahmen des Jubiläums „500 Jahre Bibelübersetzung“ wird am Sonntag, 27. Februar, Hans Hermann Pompe zur „Bibelverkostung“ in der Eisenacher Georgenkirche sein. Pompe war Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) und Referent für Mission und Kirchenentwicklung der Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung in Berlin. Er gehört zu den wichtigen Impulsgebern für Gemeindeaufbau und Mission in Deutschland und hat immer wieder Ideen der Church of England für Deutschland fruchtbar gemacht.

Pompe predigt über die sogenannten Leidensankündigungen Jesu. Diese gehören zu den wenig beachteten Texten des Lukasevangeliums, obwohl sie sich gleich an drei Stellen finden. Vielleicht sind sie sogar Schlüsseltexte zum Verständnis der Passionsgeschichte, die in den nächsten Wochen die Predigtreihe bestimmen wird. Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, 28. Februar, um 10 Uhr wiederholt. Er kann nachgehört werden über www.wartburgradio.org.