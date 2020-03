Die negativen Folgen, wenn die alte Gartenlaube fallen muss

Im Bereich der Kleingartenanlage Wiesengrund entlang der Adam-Opel-Straße im Westen der Stadt werden derzeit im Rahmen des Hochwasserschutzes gut 50 Gartenlauben dem Erdboden gleichgemacht. Die Abrissarbeiten in diesem Bereich sind bereits in vollem Gang und sollen eigentlich zum 30. Juni dieses Jahres abgeschlossen sein

Doch auf dem Gelände kommt es seit dem Start der Beräumung regelmäßig zu wilder Müllablagerung. Nicht nur für die Kleingärtner, deren 117 Parzellen der Abrissbirne nicht zum Opfer fallen und die somit weiterhin stehen bleiben, ist das ein Problem. Heinz Arnold, Vorstandsmitglied der Kleingartenanlage Wiesengrund wollte diesem Tun nicht mehr tatenlos zusehen und meldete sich bei unserer Zeitung.

Vor Ort zeigt sich das Ausmaß der heimlichen illegalen Mülldeponie, an vielen Ecken liegt der Unrat. Das reicht von kaputten Flaschen über alte Computer, Reifen bis zu alten Baustoffen, die quer über das Gelände verteilt liegen. Auch an Stellen, wo nichts abgerissen wird, sondern die Kleingärtner weiter ihre Gartengrundstücke für das nahende Frühjahr startklar machen. Erst zuletzt, erzählt Arnold, hat einfach jemand Ziegeln von einer Laube abgenommen, obwohl er dazu nicht berechtigt war. Das hat in diesem Fall einmal jemand beobachtet können und den Mann auf sein nicht korrektes Handeln hingewiesen. Der behauptete einfach, er hätte dafür eine Genehmigung. Doch es stellte sich letztlich heraus, genau diese hatte der Mann nicht.

Die Bäume sind vor den Baggern mit Holz geschützt. Unbekannte laden unbekümmert einfach Müll dazwischen ab. Foto: Katja Schmidberger

Heinz Arnold berichtet, dass vor allem in den Abendstunden hier Autos auf die Anlage fahren und alles Mögliche abladen. „Das wird immer mehr zur Mülldeponie“, so Arnold. Andere entfernen teils mit Brachialgewalt komplette Fenster und Türen aus den Lauben und transportieren sie mit dem Auto ab. Das ist noch längst nicht alles, was den Kleingärtnern zu schaffen macht. Sogar an Lauben und Gartengrundstücken, die am Wiesengrund nicht vom Abriss wegen der anstehenden Hochwasserschutzmaßnahmen betroffen sind und stehen bleiben können, macht ein Teil der Menschen keinen Halt. Da wird sogar in die Lauben eingebrochen und geschaut, ob man etwas gebrauchen kann, schildert der Eisenacher. Einiges verschwindet plötzlich. Manche bauen auch einfach ein Gewächshaus ab und nehmen es sich mit, erzählt der Kleingärtner kopfschüttelnd.

Er wird den Eindruck nicht los, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass in dieser Kleingartenanlage nicht alle Lauben verschwinden. So hat ihm jemand erzählt, dass im sozialen Netzwerk Facebook dazu aufgerufen wurde, sich hier Dinge zu sichern, weil angeblich alle Lauben abgerissen werden. Eine völlig falsche Darstellung, moniert der Gartenfreund. Kleingarten-Vorstand Heinz Arnold stellt noch einmal klar – von den 167 Parzellen bleiben 117 stehen. Im Rahmen der Hochwasserschutz-Maßnahme werden nur 50 Parzellen entfernt.

„Die Stadt muss aufmerksam werden, was hier passiert“, meint das Heinz Arnold, der seit 50 Jahren hier sein Gartengrundstück hat. Das Baugelände sei kein Schuttabladeplatz, betont er. Um den Bereich zwischen diesem Bereich und den Lauben, die stehen bleiben, besser zu kennzeichnen, hat die Abrissfirma, die hier tätig ist, schon einen Zaun aufstellen lassen. Mit bisher nur mäßigem Erfolg.