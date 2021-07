Die Strecke auf dem Rennsteig ist bei gutem Wetter ein beliebtes Ausflugsziel für Motorradfans. Gerade in der schönen Jahreszeit sind viele Zweiräder unterwegs. Vergangenen Sonnabend endete der Ausflug einer Gruppe von Bikern tragisch. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, umsichtiger gerade in der Hauptsaison für Zweiräder unterwegs zu sein.