Die Tradition lebt weiter

Die großen „Garde“-Schriftzüge am Werkseingang sind verschwunden, dafür findet sich dort ein kleines Schild mit der Aufschrift „Uhrenwerke Ruhla“. Nicht dass der große UWR-Betrieb wieder auferstehen würde, nein: Unter diesem Begriff setzt Willi Birk aber die große Tradition des Uhrenbaus an diesem Standort fort. Mit 21 Mitarbeitern geht es weiter.

Die Vorgeschichte ist schnell erzählt am 1. Oktober 1991 gründeten mit Artur Kampf, Rainer Paust und Adolf Gössel drei ehemalige UWR-ler die Firma „Garde“ aus dem vor dem Aus stehenden Uhrenwerken. Nach gut 15 Jahren zogen sich die drei Gründerväter zurück, es entstand ein Familienbetrieb: Feinmechanik und Uhrenbau. Zum 1. Juni 2019 kam die Insolvenz, am 1. August übernahm Willi Birk.

Willi Birk hat die in Insolvenz gegangene Uhrenfirma Garde übernommen. Unter dem Namen Uhrenwerke Ruhla geht es am Traditions-Standort weiter . Foto: Peter Rossbach

Das Ehepaar Angela und Willi führen die Firma Point tec. Diese hat ihren Sitz in München. Seit 1987 ließ die Firma in einem Werk im Französischen Jura Uhren produzieren. Dort lernte Willi Birk, der von Haus aus Bäckermeister und Diplom-Ökonom ist, die Produktion vom Grunde auf kennen. Bis 1994 ging das dort gut, dann stand bei der Firma der Generationswechsel an und das führte zu Problemen.

1994 lernte Birk den Garde-Geschäftsführer Artur Kamp kennen und in einer „Nacht- und Nebel-Aktion“, so Birk, verlagerte er seine Produktion aus Frankreich nach Ruhla In Lohnarbeit fertigten seit dem die Ruhlaer Uhrenwerker für Point tec. Große Chronographen, Funkuhren und mehr wurden gemacht. „Das lief über Jahre kerngesund“, erinnert sich Birk. Bis zu 170.000 Uhren von Point tec verließen so manches Jahr die Werkhallen am Ruhlaer Ortseingang.

Als sich die Schwierigkeiten von Garde im vergangenen Jahr andeuteten, war es wieder Artur Kamp, der den Kontakt zu Birk aufnahm und fragte, ob dieser helfen könne. Kamp ist eben nicht nur ehemaliger Uhrenwerker sondern wie auch Rainer Paust Macher beim im gleichen Gebäude befindlichen Uhrenmuseum. Da hängt Herzblut dran. Kamp: „Wir haben natürlich ein Interesse daran, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, die Tradition fortgeführt wird, aber auch dass das Museum weiter lebt“.

Die Garde-Produkte sind allerdings Geschichte. Bis vergangenes Jahr hatte Birk über Point tec die Lizenz für den Namen „Junkers“ für seine Uhren. Weil da aber die Lizenzgebühren auf einmal deutlich teuerer werden sollten, werden bei den Uhrenwerken Ruhla nun Uhren und Chronographen der Marken Bauhaus, Zeppelin und Iron Annie (so wurde das Flugzeug Junkers JU 52 früher genannt) produziert. Da liegen die Verkaufspreise je Stück zwischen 150 und 1500 Euro. 150.000 Stück sollen in diesem Jahr produziert werden. Ebenfalls zu haben sind nicht Ruhla produzierte, handgefertigte, hochwertige Automatik-Chronographen. Das Museum bleibt erhalten.

Die Produkte gehen in über 30 Länder weltweit, in Deutschland sind sie bei mehreren Filialisten, im Groß- und Fachhandel erhältlich. „Das passiert alles im Haus, bei jedem Teil vom Ziffernblatt über das Uhrwerk bis zum Band haben wir direkten Zugriff auf die Produktionsfirmen“, sagt Birk. Jedes Design kommt aus dem eigenen Haus.

Schon bald will Birk mit einer Weltneuheit an den Start gehen: Ein Smart-Armband, das an jede Uhr anschließbar ist, aber an der Seite ein weiteres großes Display hat. Dort werden die üblichen Funktionen eines solchen Smartbandes und noch einige mehr zu finden sein. Der Akku befindet sich in den Armband-Verschluss und erlaubt damit deutlich höhere Laufzeiten. Birk: „Das Problem in der Konstruktion ist bei dieser Kombination aus Uhr und Smartband, dass es ein gewölbtes Display braucht. Das hat es bisher noch nicht gegeben, sehr komplizierte Produktion“. Noch 2020 soll es auf den Markt kommen. Und für alle Produkte, die künftig aus dem Ruhlaer Werk kommen, gilt überdies: Auf der Innenseite wird der Ruhlaer Anker wieder als Symbol für Uhren Made in Ruhla zu finden sein.