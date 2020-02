Steffen Mensching kommt am 9. Februar wieder nach Eisenach.

Eisenach. Rudolstadts Theaterintendant Steffen Mensching stellt in Eisenach das Stück „Hase Hase“ vor.

Die Welt von Familie Hase auf den Kopf gestellt

Intendant und Schauspielleiter Steffen Mensching vom Theater Rudolstadt stellt am Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr im 1. Rangfoyer des Landestheaters Eisenach die Inszenierung „Hase Hase“ des Regisseurs Alejandro Quintana vor. Der Eintritt ist frei. Quintana inszenierte bereits die „Die Bibel“ und „Der Meister und Margarita“, beide Stücke begeisterten auch das Eisenacher Publikum.

Inhalt des Stücks: Jeannot, der mittlere Sohn, der angeblich in Brüssel einen tollen Job hat, braucht unverhofft ein Versteck vor der Polizei; die Töchter Marie und Lucie kommen zurück, weil ihre Beziehungen krachen gehen; Vater gesteht, dass er seit Tagen arbeitslos ist, und Hase Hase, das kleine Mathe-Genie, fliegt vom Gymnasium und klaut Science-Fiction-Bücher. Irgendwann geht eine Bombe hoch, und das Land wird unter Polizeiaufsicht gestellt. Womit niemand rechnet, ist, dass die Familie einen Plan ausheckt, um Sohn Bebert aus der Haft zu befreien, dass man gegen Mutter Hase und ihre Liebe sowieso nichts machen kann und dass Hase Hase, der Sohn in direktem Kontakt mit Außerirdischen steht. Ein komödiantisches Plädoyer für Optimismus und Überlebenskunst, heißt es.

Die Matinee ist Sonntag, 11 Uhr. Premiere findet am 22.2. Februar statt