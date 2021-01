Die Zauberinnen: Schneemänner bringen Menschen zum Strahlen

Eisenach. Dieser Winter ist die Wiedergutmachung für das letzte Jahr. Na gut, wenigstens ein bisschen. Denn ohne Urlaub, Ferien und Reisen ist das Jahr doch kaum vorstellbar. Keine Erholung, Beschulung zu Hause und Arbeiten in den eigenen vier Wänden bestimmen unseren Alltag. Da bin ich froh, dass meine Tochter noch keine Hausaufgaben zu erledigen hat.

Aber nun kam es anders als gedacht. Wir konnten in den vergangenen Tagen im Winterwunderland den Glitzerschnee bestaunen und Schlitten fahren. Als ich letztes Jahr meine kleine sechs Jahre alte Freundin fragte, was auf ihrem Wunschzettel an den Weihnachtsmann steht, sagte sie mit leuchtenden Augen: „Schnee, ich will eigentlich nur Schnee und Schlitten fahren." Ich glaube, nur allein für sie hat sich der Winter diesmal ins Zeug gelegt.

Die Bilder in den sozialen Netzwerken platzen aus allen Nähten, ein schönes Motiv jagt das andere. Glückliche Paare, Familien, Tiere, Schneeballschlachten und glückliche Gesichter. Wie fein. Gerade so wie im Defa-Film bei Aschenbrödel.

Aber dieser Monat hatte es in sich, für Winterfans war dies das Schneeparadies schlechthin. Das Tauwetter seit Mittwoch mal ausgeblendet. Dass es endlich mal wieder für einen kalten Winter reichen könnte, hatte keiner gedacht. Nun gut, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich immer den Sommer bevorzugen. Doch nun, mit dicker Bommelmütze, Handschuhen und Schnee im Gesicht, fühlte ich mich wie ein kleines Kind. Gerade das Schlittenfahren habe ich genossen und dabei gejauchzt wie ein Kleinkind. Geht raus, genießt die Winterzeit, solange es noch so schön ist.

Die vergangenen fünf Winter waren allesamt zu mild. Besonders der Winter 2019/2020 war der zweitwärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Die Jahreszeit war genauso grau und matschig wie Teile des Herbstes und des Frühlings. Wind und kalte Tage und nun diese Bilderbuchzeit.

Der vergangene zu milde Winter brachte vielen Regionen nicht einen einzigen Tag mit Schnee. Es war fast durchweg zu mild. Gerade in unserer Umgebung, in Ruhla, Brotterode, an der Glasbach, am Inselsberg und in Oberhof konnten keine Loipen geschoben werden, keine Wettkämpfe stattfinden, und die Schlitten standen verstaubt im Keller. Jetzt waren die Wintertage traumhaft, jeder Eiszapfen, jeder Baum, der kaum noch die Schneelast trage kann, jeder liebevoll gebaute Schneemann ließ und lässt die Menschen erstrahlen. Ich liebe es.