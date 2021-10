Diebe auf Baustelle in Stockhausen: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Die Unbekannten ließen Rüttelplatten, Arbeitsmaterialien und diverse Werkzeuge mitgehen.

Diebstahl von Baustelle: Mehrere Zehntausend Euro Schaden

Mehrere Unbekannte verschafften sich zwischen dem 15. Oktober gegen 15 Uhr und dem 18. Oktober gegen 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle in der Straße "Über dem Flinzhöck" in Stockhausen. Die Täter brachen mehrere Container auf, welche auf dem Gelände stehen und entwendeten aus dem Inneren diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien.

Darüber hinaus erbeuteten die Täter mehrere Rüttelplatten. Der gesamte Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen und nimmt Hinweise zu Tätern oder dem Verbleib des Beuteguts unter der Nummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0243013/2021) entgegen.

Gegen Mauer und dann geflüchtet

Am gestrigen Tag ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr ein Verkehrsunfall im Wünschensuhler Weg in Gospenroda. Ein weißer Transporter kollidierte offenbar beim Rangieren mit einer Grundstücksmauer und fuhr davon. An der Mauer entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Nach Zeugenangaben war bei dem Transporter die Heckscheibe beklebt und das Fahrzeug müsste Schäden im hinteren linken Bereich aufweisen. Hinweise zum Fahrzeug oder zum unbekannten Fahrer nimmt die Polizei Eisenache unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0243463/2021) entgegen.

