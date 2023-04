Diebe stehlen Bankkarte und erbeuten anschließend Tausende von Euro

Eisenach. Die Polizei hat Fotos von einer Frau und einem Mann veröffentlicht, die vom Konto einer 86-jährigen Frau aus Eisenach mehrmals Geld abgehoben haben.

Unbekannte haben die Girocard und Bargeld von einer 86-jährigen Frau aus Eisenach gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, hoben Betrüger anschließend mehrmals Geld ab und bezahlten mit der Karte in Eisenach und in Erfurt.

Der Frau entstand dadurch ein finanzieller Schaden von mehreren tausend Euro. Der Diebstahl wurde am 30. Juni 2022 gegen 10.25 Uhr bekannt.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den hier abgebildeten Personen. Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten oder deren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0159447/2022) in Verbindung zu setzen.

Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor.

