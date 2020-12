Bad Salzungen Die Täter drangen über ein Tor auf das Gelände des Burger King in Bad Salzungen in der Leimbacher Straße ein und entwendeten das Fett aus drei Abfalltonnen.

Diebe stehlen Frittierfett in Bad Salzungen

Bad Salzungen. Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht vom zum zweiten Weihnachtsfeiertag rund 200 Liter altes Frittierfett geklaut, meldet die Polizei der Kreisstadt. Die Täter drangen über ein Tor auf das Gelände des Burger King in Bad Salzungen in der Leimbacher Straße ein und entwendeten das Fett aus drei Abfalltonnen. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf rund 400 Euro geschätzt.