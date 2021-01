So hätte das Mittagessen am Sonntag aussehen können. Der Gulasch fehlte - wegen Diebstahls. (Symbolbild)

Wutha-Farnroda Ein Mann hat am Wochenende einen Bräter mit Gulasch gestohlen.

Diebischer Feinschmecker in Wutha-Farnroda

Eine unbekannte männliche Person kam an einem vorbereiteten Essen in Wutha-Farnroda in der Nacht zu Sonntag wohl einfach nicht vorbei. Der Mann begab sich laut der Polizei auf das Grundstück des Geschädigten. Dieser hatte dort seinen Bräter aus Edelstahl mit Gulasch auf einer Bank abgestellt. Der diebische Feinschmecker nahm die Pfanne samt dem Inhalt gegen 0.15 Uhr mit.

Die Polizei sucht zu dem Sacherhalt Zeugen. Wer in besagter Nacht etwas auffälliges bemerkt hat, meldet sich bitte bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer: 03691/26 10 (Nennung der Bezugsnummer 018027/2021).