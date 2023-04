Dienststellen der Arbeitsagentur Eisenach und Bad Salzungen schließen früher

Die Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit in Eisenach und Bad Salzungen schließen am Gründonnerstag, 6. April, zeitiger als sonst.

Eisenach. Am Donnerstag, 6. April, macht die Arbeitsagentur in Eisenach zeitiger Feierabend. Für dringende Angelegenheiten gibt es aber elektronische Helfer.

Am Donnerstag, 6. April, schließen die Filialen Eisenach und Bad Salzungen der Agentur für Arbeit bereits 16 Uhr. Vieles lasse sich aber auch online erledigen, so die Agentur. Das Service-Angebot sei unter www.arbeitsagentur.de/eservice oder über die App „BA-Mobil“ rund um die Uhr verfügbar. Ebenso ist die Agentur über die kostenfreie Hotline 0800/4 5555 00 von 8 bis 18 Uhr oder per Mail Thueringen-Suedwest@arbeitsagentur.de erreichbar.